MVP del 27° turno di Eurolega, il fuoriclasse merengue ha sfornato ieri l'ennesima perla della sua gran carriera: andiamo a rivedere tutte le sue super giocate.

1 ore fa di Simone Nobilini

Fenomenale, incredibile, glaciale. Se mai vi chiedessero di descrivere al meglio Sergio Llull Melià, posto che la risposta risulti quantomeno vicina alla degna rappresentazione di un giocatore più unico che raro, i primi aggettivi volti a delinearne al meglio le caratteristiche potrebbero essere questi: e se di presentazioni per l'ormai 29enne play/guardia del Real Madrid non esiste alcun bisogno, sulle celebrazioni il discorso risulta assolutamente diverso. A maggior ragione se sul parquet, con l'ultima perla (da MVP della 27° giornata di Eurolega) regalata ieri contro il Barça, "El Increíble" continua a sfornare giocate pazzesche: da lasciare senza parole o a bocca aperta. O, più semplicemente, utili a regalarci il termine adatto per comporne il ritratto...

Si scrive Llull, si legge clutch. E per chi non avesse particolarmente familiarizzato con lo slang americano, la traduzione non è altro che un mix perfetto di più qualità attribuibili ad un atleta: guai ad affidarsi ad una spiegazione puramente vocabolaristica, che finirebbe per mettervi davanti a parole come "frizione", "stretta" o "abbraccio". Perchè essere clutch significa, semplicemente, avere il ghiaccio nelle vene nei momenti più caldi di una partita: piazzare giocate decisive negli istanti clou, elevarsi a go-to-guy della squadra senza aver mai paura di fallire un tiro determinante, battere il tempo con un killer instinct impressionante. Tutto ciò che da ormai qualche stagione, in casa Llull, è divenuto piacevolissima nonché straordinaria abitudine, per il godere visivo ed emozionale del tifo merengue e dell'intero mondo cestistico: compreso chi, sconfitto, non può che inchinarsi di fronte alla solidità e alla qualità mentale di un talento senza eguali.

Davvero tantissime, ormai, le giocate che hanno fatto alzare in piedi ogni amante della pallacanestro: nei limiti del possibile, soffermandoci soprattutto su un'attuale stagione che ne ha messo ulteriormente in luce le superlative qualità, abbiamo così deciso di riproporvi le migliori e decisive azioni in cui Llull si è elevato, inevitabilmente, a protagonista principale. Per una collezione da urlo o, semplicemente, capace di lasciare a bocca aperta, in ammirevole silenzio: reazioni che dopotutto, per chi sa essere clutch, risultano parte delle più semplice normalità. Di fronte a chi, nei momenti decisivi, non sbaglia letteralmente mai.

"Fare canestro all'ultimo? Meglio di un orgasmo"

Dicevamo: essere decisivi un'abitudine? Assolutamente sì, soprattutto nel caso di Llull. Per il quale, di fronte alla sua stessa ammissione, "Fare canestro all'ultimo è meglio di un orgasmo". Talmente fenomenale, in queste ultime stagioni, da guadagnarsi anche un video-tributo della Liga ACB, campionato di basket spagnolo, dedicato a tutte le pazzesche e determinanti giocate piazzate nelle annate in maglia Real Madrid. "Canastón" o "Triplazo", poco cambia: il miracolo è dietro l'angolo. E il risultato è sempre lo stesso, con l'obiettivo (centrato) di battere la sirena: da appena fuori l'arco, con un non meno semplice floater in corsa o, ancor più incredibilmente, da oltre la linea di centrocampo, senza neppure toccare il ferro. Per informazione, chiedere al Pamesa Valencia o al Barcellona, che ha visto sfumare a pochi decimi un successo in finale di Copa del Rey siglato, una volta di più, dallo stesso, ineffabile protagonista. A voi la visione, con una constatazione chiara: con il Clásico, Sergio ha un discreto feeling...

Thunder testimoni

Quando ai tempi dei primi palleggi su un campo da basket, ne La Salle Mahón della sua Menorca, fu in grado di realizzare anche 71 punti in un match di serie cadetta, uno dei grandi desideri di Llull sarebbe stato, con ogni probabilità e come per tanti, quello di misurarsi in futuro con il mondo NBA. Scelto dai Denver Nuggets al secondo giro nel draft del 2009, con i diritti del giocatore successivamente girati (per 2.25 milioni di $) agli Houston Rockets, il 23 del Real è stato lasciato a lungo in Spagna per maturare al meglio: anni in cui Llull ha saputo rivelarsi, progressivamente, il giocatore forse più decisivo d'Europa, legandosi fortemente al mondo merengue e rimandando, di stagione in stagione, il suo approdo alla corte di Harden. In attesa di novità sul suo futuro, Sergio non ha tuttavia perso tempo per confrontarsi sul parquet con qualche squadra NBA, all'interno dei Global Games organizzati in Europa dalla National Basketball Association: e tanto per cambiare, il risultato è stato ancora una volta lo stesso. Oklahoma City Thunder di Westbrook stesi (142-137) e recuperati, anche dopo aver avuto 22 punti di vantaggio, da tre triple sulla sirena del fenomeno blanco, compresa la "bomba" utile a prolungare la gara all'overtime: amichevole o meno, anche OKC è stata costretta a testimoniare le sue qualità...

Anche il Bamberg tra le "vittime"

Non l'esperienza di Zisis, non la fisicità e le lunghe braccia di Theis. In pochi possono fermarlo in quel frangente: palla in mano, countdown verso la sirena sempre più vicino e quel dono naturale nel saper fare sempre la cosa giusta: anche a Bamberg, Llull ha saputo regalare la vittoria al suo Real Madrid così. Floater appoggiato al tabellone, 25-26° punto della sua gara e successo griffato, una volta di più, dal 23 merengue.

Sbagliare? Neanche per...scherzo

Con la maglia del Real Madrid, vestita da ormai dieci stagioni, Llull ha vinto letteralmente tutto: 4 volte la Liga, in 5 occasioni la Copa del Rey, 3 volte la Supercopa de España, un'Eurolega e una Coppa Intercontinentale. Eppure, la guardia menorquina non ha voluto farsi sfuggire nemmeno l'occasione di primeggiare anche nella particolare e divertente occasione che lo ha visto protagonista in una puntata de "El Hormiguero", trasmissione di Antena 3 TV: chiamato a realizzare canestri con l'ausilio di una rampa, con 7 punti inizialmente realizzati, Llull ha deciso di andare oltre all'ausilio del supporto in legno per tentare di centrare il bersaglio grosso da 5 punti: retina bucata al solo secondo tentativo per un notevole canestro da altezza siderale, con tanto di semplice sorriso finale. Roba da Llull, in fondo: con lui, serve davvero stupirsi ancora...?