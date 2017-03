Neymar jr's Five National 2017: un torneo di calcetto da sogno

Regalare un sogno a chi non ha avuto la stessa fortuna dei campioni professionisti. Per questo il numero 11 del Barça ha creato il Neymar jr's Five National.

10 ore fa di Angelo Cavaliere

Sono moltissimi i campioni del mondo del calcio che grazie alla magia dei loro piedi sono riusciti a salvarsi da una condizione di estrema povertà. Uno di questi è il campione brasiliano del Barcellona, Neymar. E anche lui, come tanti suoi colleghi, sa quanto conti avere un sogno da realizzare per riscattarsi. Per questo è nato il Neymar jr's Five National: un torneo di calcetto a livello mondiale che si svolge addirittura in 45 paesi al mondo. Si parte 5 contro 5, a porte piccole, senza portiere, e ogni match dura 10 minuti: per ogni gol segnato, la squadra rivale perde un giocatore. Una caratteristica importante di questa competizione è quella di essere aperta a tutti: maschi e femmine possono giocare insieme, perchè il calcio è un sport di tutti. La squadra che si classifica prima vince il "trofeo" che più di tutti si avvicina a un sogno: la possibilità di incontrare e vedere all'opera il numero 11 del Barça. Campione del torneo dell'Oman del 2017, conclusosi il 5 febbraio, è il Majan College, che ha vinto per il secondo anno consecutivo. La squadra volerà in Brasile, a Santos, dove affronterà le altre vincitrici dei campionati nazionali. Ospite d'eccezione, ovviamente Neymar.

