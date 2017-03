L'allenatore tedesco, dopo un'accidentale caduta del difensore durante una sessione d'allenamento, è scoppiato a ridere di gusto scatenando l'ilarità del web.

un'ora fa di Andrea Pettinello

Quante volteci è capitato? Un nostro compagno di squadra cade goffamente o manca incredibilmente il pallone durante una sessione d'allenamento e tutti si prendono gioco di lui per minuti, ore, giorni e allenamenti successivi, rimarcandogli allo sfinimento la brutta figura fatta. Cose che accadono regolarmente, che si tratti di un campo di calcio provinciale o del campo d'allenamento di una delle squadre più famose e ricche del pianeta.

In questi giorni infatti, approfittando della pausa per le nazionali, il Liverpool sta soggiornando nella calda e ventilata Tenerife per preparare al meglio il rush finale del campionato. Nonostante Jurgen Klopp non abbia a disposizione l'undici titolare, il suo obiettivo principale è quello di mantenere alta la concentrazione all'interno dell'ambiente, visto che i Reds, fino a questo punto, sembrano dare il massimo solamente quando ce n'è bisogno. O meglio, solamente quando il gioco si fa duro, i Reds cominciano a giocare.

L'abbraccio di Klopp a Lovren dopo i 3 punti conquistati sul campo dell'Arsenal lo scorso agosto

Liverpool imbattuto con le grandi

La stagione 2016/2017 è stata la prima da 21 anni a questa parte nella quale il Liverpool è riuscito a mantenere l'imbattibilità contro i top club rivali nel corso di tutto il campionato (tra andata e ritorno, nessuna sconfitta contro Tottenham, Manchester City, Manchester United, Chelsea e Arsenal). Contro le squadre di media e bassa classifica però, gli uomini di Klopp sembrano faticare e non poco. Al momento la quarta posizione in classifica è assicurata ma per da qui al termine della stagione tutto può ancora accadere.

La caduta di Lovren e le risate di Klopp

Nel corso di una delle ultime sessioni di allenamento, il famoso scivolone e le successive grasse risate, hanno colpito anche il Liverpool. Protagonisti assoluti Dejan Lovren e Jurgen Klopp: mentre il difensore giaceva a terra dopo una rovinosa caduta infatti, il manager tedesco se la rideva di gusto solo qualche metro più in la.

Jurgen Klopp laughing at Dejan Lovren falling over is hilarious.. 😂 pic.twitter.com/juH4C6wkQh — Football Stuff (@FootbalIStuff) March 22, 2017

Al suo arrivo nel Merseyside, poco meno di due anni fa, Klopp l'aveva specificato:

I giocatori devono sapere e capire che io sono un loro amico ma non il loro migliore amico.

Più cinico così, forse, non poteva esserlo. Lovren è stato il primo ma potrebbe non essere l'ultimo.