Reds imbattuti con le prime cinque in classifica, aspettando il derby con l'Everton. Ma contro la parte destra sono arrivate le 5 sconfitte in Premier League.

un'ora fa di Antonio Gargano

Se nella stagione 2013-2014 Brendan Rodgers fosse riuscito a mantenere la continuità per due settimane in più, probabilmente il Liverpool avrebbe imparato una lezione preziosa per le annate successive. Quel secondo posto alle spalle del Manchester City è maturato per via di uno scontro diretto e un pareggio contro una squadra di metà classifica, rispettivamente al terzultimo e al penultimo match di Premier League: una musica simile si ascolta sotto la guida di Jürgen Klopp, che della costanza ha fatto l'estremità più lontana dal suo credo nel Merseyside.

L'allenatore tedesco ha recuperato una statistica che mancava da 21 anni. Nemmeno un ko con le 5 rivali in zona europea, dal Chelsea all'Arsenal. Manca all'appello l'Everton, con il derby dell'1 aprile che potrebbe allungare la lista fino al settimo posto. I Blues, insieme a Tottenham e City, hanno concesso 4 punti a testa, i Gunners addirittura 6, mentre lo United si è fermato a 2. Pur con una partita in più rispetto alle prime tre e addirittura due rispetto a Wenger e Mourinho, il Liverpool è fermo al quarto posto, costretto più a guardarsi le spalle che davanti a sé.

Il motivo risiede in quella già citata carenza di continuità. Gli uomini di Klopp sarebbero in lotta per il primato, se non fosse per gli scivoloni contro le piccole. In 29 giornate sono arrivate 5 sconfitte, tutte con squadre della parte destra della classifica. Di queste, 4 sono arrivate in trasferta contro Bournemouth(4-3), Hull (2-0), Burnley(2-0) e Leicester (3-1) che, pur essendo campione in carica, rimane a 6 punti dalla zona Championship. Completa l'opera il 2-3 con cui lo Swansea ha sbancato Anfield a gennaio, ma anche il 2-2 di Sunderland si discosta relativamente dalla casella dei ko.

Il KO di Bournemouth. Liverpool avanti 3-1 fino al 75', sconfitto 4-3

Il Liverpool guarda alla Champions League

Da qui al termine del campionato ci sono ancora 9 partite da disputare. Le avversarie del Liverpool, a partire dall'Everton, sono tutte racchiuse tra il settimo e il penultimo posto. Senza guardare al rendimento tra parte sinistra e parte destra della classifica, si parlerebbe di calendario agevole: tuttavia, sta ai Reds dimostrare di poter rimanere in lotta per un piazzamento in Champions League, quantomeno attraverso i preliminari, battendo quella tipologia di squadre che hanno causato maggiori problemi da agosto in poi. È per questo che, nonostante il piccolo vantaggio, dalle parti di Anfield si attende che United e Arsenal recuperino i due match che riporteranno in equilibrio la tabella di marcia.

A Jürgen Klopp serve costanza per il salto di qualità

Klopp sulle orme di Rodgers?

A maggio dello scorso anno, il Liverpool aveva chiuso la Premier League all'ottavo posto con 60 punti, fuori dai piazzamenti europei ma con l'attenuante di un percorso fino alla finale di Europa League, poi persa contro il Siviglia. In questa stagione il raggio d'azione si è ristretto entro i confini inglesi, con le coppe nazionali come unico diversivo dal campionato. I risultati sono attualmente migliori rispetto a 12 mesi fa, ma a Klopp si chiederà presto un salto di qualità, in termini di atteggiamento e costanza dei suoi. Probabilmente lo stesso che Rodgers accarezzò nel 2014.