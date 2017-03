Si accendono i motori della stagione 2017, prima tappa a Melbourne. Hamilton impaurito: "Ferrari favorita". Ma Vettel non accelera: "Nessuna certezza".

8 minuti fa di Francesco Bizzarri

Tutto pronto a Melbourne: la Formula 1 riparte. Il circuito di Albert Park ospiterà il primo appuntamento della stagione 2017. È stato un inverno movimentato: l’addio del Campione del Mondo in carica Nico Rosberg, il suo sostituto Bottas in Mercedes, la voglia di riscatto della Ferrari, i nuovi regolamenti. Bene, ora ci siamo: gomme a terra e semaforo verde per il primo Gran Premio dell’anno.

E attenzione alle sorprese. Ovvio, la Mercedes è la favorita già alla prima curva. Ma la Ferrari ha dimostrato nei test invernali di voler essere protagonista. Poi dietro, zitta zitta, la Red Bull prepara lo scherzetto.

C’è il sospetto (ben venga) che la Formula 1 inizi con il botto: tanti piloti vogliono subito dimostrare di averne di più. Hamilton, a caccia di record, vuole tornare ad essere imbattibile. Vettel cerca un Mondiale con la Ferrari, Raikkonen corre per il bis, Verstappen per crescere e diventare il migliore. Tutti in fila, si parte.

Formula 1, Alonso, Hamilton, Ricciardo e Vettel in conferenza a Melbourne

Formula 1, parola ai piloti

Il giovedì è il giorno delle conferenze stampa e delle previsioni. Chi ne ha di più? Secondo Lewis Hamilton, la Ferrari parte favorita:

Credo sia la Rossa a stare davanti a tutti, almeno per adesso. Ciò non toglie che potremmo essere noi i più veloci trovando il giusto ritmo. La mancanza di Rosberg? Non importa se manca il campione in carica. Ogni volta si riparte da zero e qui ci sono tanti potenziali campioni.

Ora i tifosi si aspettano un bel duello Hamilton-Vettel. Di quelli gomma a gomma, che fanno aumentare l’entusiasmo:

Con Seb non ho avuto tante battaglie in pista: sarebbe un piacere, e credo piacerebbe molto anche agli spettatori.

Formula 1, Vettel in pista con la nuova Ferrari nei test di Barcellona

Il ferrarista appare carico ma frena un po’ l’entusiasmo:

Non ci sono certezze, solo tanto lavoro davanti a noi. Non c’è garanzia che vinceremo, ma questo inverno ci siamo concentrati per ottenere grandi risultati. Nei test siamo andati bene, la verità però, si saprà più avanti. Il contratto? Iniziare la stagione senza la certezze del rinnovo non è un problema.

Alla Ferrari, un successo sull’asfalto australiano manca dal 2007, l’anno dell’ultimo Mondiale piloti vinto da Raikkonen. Sotto, nel dettaglio, il programma del week end di Formula 1:

Venerdì 24 marzo

ore 2-2:30, prove libere

ore 6-7.30, prove libere 2

Sabato 25 marzo

ore 4-5, prove libere 3

ore 7, qualifiche

Domenica 26 marzo

ore 7, gara