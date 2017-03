La EA Sport potrebbe scegliere Dele Alli per la cover del nuovo gioco, in cui saranno presenti anche il campionato cinese e quello indiano. Confermata la modalità "Il Viaggio".

34 condivisioni 4 stelle

un'ora fa di Daniele Rocca

È tempo di guardare al futuro. I programmatori della EA Sports lo stanno già facendo, l'obiettivo è quello di confermarsi al top tra i videogiochi di calcio. Ecco perché il lavoro su FIFA 18 prosegue senza sosta. E, di pari passo, continuano a spuntare indiscrezioni sul prossimo titolo della Electronic Arts.

A cominciare dalla data di uscita del gioco, che con tutta probabilità sarà il 23 settembre. Quasi una settimana in anticipo rispetto all'attuale FIFA 17 e in linea con i videogame del 2015 e del 2014 (rispettivamente 22 e 23 settembre).

Mentre ancora non si parla dell'uscita di una demo, prevedibilmente o una o due settimane prima del lancio negli store. Ma andiamo ora alla scoperta di tutte le novità di FIFA 18, cercando di scoprire cosa ha in mente la EA.

3 Facebook Twitter Pinterest FIFA 18, Motion Capture

Facebook Twitter Pinterest Nuovi scan face per il Manchester City

Facebook Twitter Pinterest Giovinco alle prese con il face scan

Chiudi 1 di 3

FIFA 18, chi sarà in copertina?

Solo una cosa è sicura: non sarà Leo Messi, che ha già raggiunto un accordo con PES. Sembra difficile invece che possa essere confermato Marco Reus. Per questo motivo in Inghilterra hanno fatto il nome di Dele Alli come prossimo uomo copertina.

Vota anche tu! Vi piacerebbe vedere Dele Alli sulla copertina di FIFA 18? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Vi piacerebbe vedere Dele Alli sulla copertina di FIFA 18? Condividi





La Electronic Arts vorrebbe puntare sul gioiellino del Tottenham, seguito da i top club europei. Se dovesse essere lui il prescelto, c'è da chiedersi con quale maglia lo vedremo sulla cover: Real Madrid o Barcellona? Bayern Monaco o PSG? Rimangono in lizza anche i nomi di Antoine Griezmann e Paulo Dybala. Non dovrebbe comunque mancare un testimonial specifico per l’Italia.

Le novità sui campionati

Prima o poi sarebbe dovuto succedere. FIFA 18 non poteva rimane indifferente davanti alla migrazioni di campioni che, dall'Europa, sono andati in cerca di (una) fortuna in Cina. Se avrete voglia di usare Tevez e Witsel, oppure provare lo Shanghai Shenhua, dal settembre sarete soddisfati.

Tevez in azione con la maglia dello Shanghai Shenhua

Oltre al campionato cinese (Chinese Super League), probabilmente ci sarà anche quello indiano: gli ideatori del gioco hanno in programma per il mese di aprile di lavorare sull'Indian Super League e - udite udite - sulla terza divisione tedesca

Il Viaggio continua

Sicuramente ci sarà ancora "The Journey", la modalità storia introdotta in FIFA 17. Come confermato dal CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson:

FIFA 18 sarà costruito sulle fondamenta che abbiamo creato con la modalità storia di quest'anno. Nella nuova versione saranno introdotti altri personaggi e altre storie.

Questa modalità è stata un grande successo per EA Sports, vi ci sono cimentati oltre 10 milioni di giocatori. Al momento non si conoscono ancora di dettagli, ma sarebbe impensabile per l'azienda rinunciare al Viaggio.