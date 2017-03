Dopo aver lasciato l'EA7 nel 2015, Melli torna al Forum per la prima volta da avversario. Gigi salta il derby con l'Efes per infortunio, supersfida Oly-Real.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Alessandro Assad

Nemmeno il tempo di archiviare il 27esimo turno e le squadre d'Eurolega sono pronte per la terz'ultima giornata di questa regular season. L'ultima giornata ha visto la qualificazione matematica ai playoff per Fenerbahce, Baskonia e Panathinaikos. In questa ventottesima giornata, invece, in caso di vittoria (e di sconfitta del Darussafaka), Efes e Stella Rossa potrebbero completare la liste delle magnifiche otto qualificate alla post season. Questo turno prevede partite decisamente interessanti: si parte giovedì col derby di Istanbul tra Efes e Fenerbahce (diretta Fox Sports alle 18.30) e con Olimpia Milano-Bamberg (alle 20.45 sempre su Fox Sports). Venerdì è il turno di Olympiacos-Real Madrid (alle 20, in diretta su Fox Sports) e di Barcellona-Stella Rossa (in differita alle 22 su Fox Sports).

Eurolega, aprono Efes Anadolu e Fenerbahce

Dopo la clamorosa sconfitta interna di martedì contro il Maccabi Tel Aviv e reduci da due sconfitte in tre gare, il Fenerbahce fa visita ad una delle squadre più in forma dell'ultimo periodo in Eurolega: i concittadini dell'Efes Anadolu. La squadra allenata da Perasovic ha vinto sei delle ultime sette partite e martedì ha espugnato il campo dello Zalgiris Kaunas, escludendo di fatto i lituani dalla corsa ai playoff.

Jayson Granger è l'uomo più in forma per l'Efes

Il Fenerbahce arriva alla partita in piena emergenza. Dopo Kostas Sloukas e Bogdan Bogdanovic, tra le fila dei vice campioni d'Europa si ferma anche Gigi Datome. Il capitano della Nazionale azzurra ha preso un duro colpo alla spalla destra nella partita contro il Maccabi e starà fuori per almeno tre settimane. Per Obradovic è sicuramente un duro colpo visto che Gigi è uno dei migliori difensori della squadra e avrebbe fatto molto comodo contro uno scomodo cliente come Jayson Granger. I sette precedenti che ci sono stati dal 2014 ad oggi sono stati vinti tutti dal Fenerbahce, ma stavolta le tante assenze potrebbero pesare, e non poco. La partita inizierà alle 18.30 e sarà trasmessa in diretta su Fox Sports.

EA7 Milano-Bamberg (giovedì 23/03 alle 20.45, in diretta su Fox Sports)

Reduce da sei sconfitte consecutive, l'Olimpia Milano è pronta ad ospitare il Brose Bamberg di una cara, vecchia conoscenza: Nicolò Melli. Il lungo di Reggio Emilia ha vestito i colori dell'Olimpia per cinque stagioni, prima di volare in Germania nell'estate del 2015. Al Bamberg è cresciuto, si è affermato come uno dei migliori giocatori d'Eurolega ed è riuscito a diventare uno dei leader della squadra tedesca. La stagione europea è però ormai giunta al capolinea, vista l'eliminazione dalla corsa ai playoff della scorsa settimana contro il Fenerbahce. Il Bamberg è fermo al 14esimo posto, con 9 vittorie, due in più di Milano.

Nicolò Melli torna al Forum per affrontare l'Olimpia Milano

Nonostante il rientro di Kalnietis contro il Panathinaikos, la squadra di Repesa è ancora in piena emergenza infortuni, viste le assenze di Dragic, Simon, Cerella e Fontecchio. Contro il Bamberg si potrebbe rivedere Rakim Sanders, già aggregato alla squadra nella trasferta di Oaka dopo i problemi al ginocchio. All'andata, in Germania, il Bamberg si impose 106-102, guidato da un Darius Miller da 27 punti e da un Melli quasi in doppia doppia (15 punti e 9 rimbalzi). Entrambe le squadre sono già eliminate e in palio non è rimasto che l'onore. Palla a due alle 20.45, in diretta su Fox Sports.

Olympiacos-Real Madrid (venerdì 24/03 alle 20.00, in diretta su Fox Sports)

Con la qualificazione ai playoff già acquisita da oltre due settimane, Olympiacos e Real Madrid si affrontano in una partita in cui in palio c'è solo il miglior piazzamento possibile in questa prima parte di stagione. I padroni di casa sono reduci da 3 vittorie nelle ultime 4 partite e mercoledì sono riusciti nell'impresa di vincere a Belgrado, sul campo della Stella Rossa. Anche il Real ha vinto mercoledì, portandosi a casa el clasico col Barcellona.

Sergio Llull, autore di 22 punti all'andata

La sfida tra Oly e Real è un grande classico per l'Eurolega. Le due squadre, infatti, si sono affrontate già ben 24 volte dal 2000 ad oggi e i blancos sono in vantaggio negli scontri diretti per 13 a 11. Ma giusto per capire quant'è importante il fattore casa in partite come queste, basta vedere che l'ultima vittoria degli spagnoli al Pireo però risale ad oltre 12 anni fa. Nella gara d'andata a Madrid, il Real si impose per 83-65, trascinato da un ispiratissimo Sergio Llull, autore di 22 punti e di un 4/5 da 3 punti che ha spezzato le gambe ai greci. La partita sarà trasmessa in diretta su Fox Sports a partire dalle 20.

Barcellona-Stella Rossa (venerdì 24/03 alle 22.00, in differita su Fox Sports)

Dopo la sconfitta interna all'overtime contro l'Olympiacos, la Stella Rossa vola in Spagna con l'obiettivo di chiudere il discorso qualificazione ai playoff. In caso di sconfitta del Darussafaka con il Galatasaray, alla squadra serba basterebbe vincere per essere matematicamente tra le prime otto. Di fronte si troverà un Barcellona che per la prima volta dopo 11 anni non si è qualificato per la post season e che vorrà chiudere la propria stagione di Eurolega nel migliore dei modi.

Marko Guduric decise la partita dell'andata con 21 punti

Se i serbi dovranno fare a meno soltanto del play Jovic, i catalani hanno una situazione infortunati decisamente più complessa: oltre ai lungo degenti Lawal e Ribas, anche Doellman e Faverani non dovrebbero essere a disposizione di coach Bartzokas. La gara d'andata è stata vinta dalla Stella Rossa, guidata da un Marko Guduric da 21 punti e 30 di valutazione. Anche stavolta la storia potrebbe essere simile: i serbi partono leggermente favoriti, vista la posta in palio. Palla a due alle 21, con differita su Fox Sports a partire dalle 22.