Adesso è ufficiale: a partire dalla stagione 2018/2019 l'Italia avrà 4 squadre direttamente qualificate alla fase a gironi di Champions League.

1 ore fa di Andrea Centogambe

Finalmente l'ufficialità che fa esultare l'Italia del calcio. A partire dalla stagione 2018/19, quando verrà introdotta la riforma delle competizioni europee, la Serie A avrà quattro squadre a rappresentarla in Champions League. Niente preliminari, accederanno tutte direttamente alla fase a gironi. Lo ha confermato la Uefa spiegando come "Spagna, Germania, Inghilterra e Italia si sono confermate ai primi quattro posti del ranking per federazioni, indipendentemente da ciò che accadrà nei quarti di finale, e a prescindere dall'esito delle due competizioni per club". Nessun risultato potrà quindi scalzare l'Italia dai primi quattro posti.

Chi va in Champions League

Al 5° e al 6° posto del ranking UEFA troviamo Francia e Russia, che avranno due squadre direttamente alla fase a gironi di Champions League e una ai preliminari. Esce dalle prime sei il Portogallo nonostante il quinto posto della passata stagione. I lusitani scivolano in 10esima piazza che dà diritto a una sola rappresentante ai gironi e un'altra ai preliminari. Gli stessi slot che avranno a disposizione Belgio, Ucraina e Turchia. Avranno invece una sola squadra ai preliminari Repubblica Ceca e Svizzera, rispettivamente undicesima e dodicesima nel ranking UEFA.

Ranking per club

Per quanto riguarda il ranking per club, i calcoli cambieranno a partire dal 2018. Durante la prossima stagione resterà tutto uguale. Il Real Madrid è sempre in vetta, seguono Bayern Monaco e Barcellona. A chiudere la top five ci pensano Atlético Madrid e Juventus. Da segnalare il grande balzo del Monaco, che dal 58esimo posto è passato al 32esimo, e l'irruzione del Leicester 56esimo.