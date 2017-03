Seguito a lungo da Juventus, Milan e Roma e altri club esteri, l'esterno dello Schalke ha deciso di svincolarsi a parametro zero per andare al Manchester City.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Doveva andare alla Juventus, recentemente ci avevano provato anche i dirigenti del Milan. Alla fine Sead Kolasinac ha scelto il Manchester City. I media tedeschi anticipano l’ufficialità. L’esterno dello Schalke, che tanto bene sta facendo in questa stagione, cambierà a luglio a parametro zero.

Lo Schalke ha sempre provato a convincere Kolasinac a rinnovare. Il club tedesco ha offerto fino a 3 milioni lordi all’anno. Troppi pochi. Il giocatore ha altre ambizioni, sportive e di guadagno. E a 23 anni è il momento giusto per fare il salto di qualità e confrontarsi col grande calcio.

Calciomercato, il Manchester City a un passo da Kolasinac

Kolasinac è convinto che al Manchester City possa trovare tutto quel che cerca: soldi (contratto da 6 milioni lordi all’anno), Champions League (molto probabilmente) e spazio. La prossima finestra di calciomercato sarà vivace per il City. Il contratto di Clichy scade, quindi Kolasinac avrebbe solo Kolarov sulla sua posizione.

Sead Kolasinac in azione contro il Bayern Monaco

Guardiola però ha spesso utilizzato l'ex laziale anche in altre posizioni. Inoltre, durante il calciomercato della scorsa estate, anche Sané si è spostato dallo Schalke al Manchester City. Fattore da non sottovalutare per il suo inserimento. Il calciomercato è anche questo.