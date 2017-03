In Inghilterra danno per certo l'approdo del difensore in Premier League se il tecnico rimarrà alla Juventus. Chelsea e Manchester City le mete più probabili.

Il calciomercato della Juventus è cominciato il 17 febbraio scorso, la sera di Juventus-Palermo, con il famoso scontro fra Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri che, fra campo e panchina, si erano urlati di tutto nel corso del match che i bianconeri avevano comunque agevolmente vinto per 4-1, senza particolari patemi in vista della trasferta di Champions League sul campo del Porto.

Nei giorni successivi la situazione non era certo migliorata e Allegri aveva fatto la voce grossa, pretendendo l'appoggio della società. Risultato: il difensore, multato, aveva partecipato alla trasferta portoghese, ma era stato costretto a seguire il match, vinto dalla Juventus, su uno sgabello della tribuna vip. Erano seguite le scuse di Bonucci e dichiarazioni concilianti del tecnico, anche se l'impressione, più che di vera pace, era di una tregua momentanea.

Intanto, Allegri è uno dei tecnici più seguiti dall'Europa che conta, soprattutto in vista di un più che probabile valzer di panchine che potrebbe coinvolgere più di un top club, Barcellona e Arsenal in testa. Bonucci, d'altra parte, nonostante viaggi per i 30 anni, è uno dei migliori difensori del mondo e ha molti corteggiatori, soprattutto in Premier League, e appare sempre più difficile che il prossimo calciomercato della Juventus possa prescindere dai loro nomi.

Calciomercato Juventus: Bonucci o Allegri?

In Inghilterra sono sempre più sicuri che la convivenza Allegri-Bonucci sia agli sgoccioli, tanto che il Sun parla apertamente di un prossimo approdo del difensore in Premier League nel caso il tecnico livornese rimanesse a Torino. Le possibili mete? Al Chelsea c'è Antonio Conte, che Bonucci lo conosce bene per averlo avuto sia alla Juventus che in Nazionale e non avrebbe problemi a convincere Abramovich a staccare un congruo assegno. Ma il calciomercato della Juventus potrebbe anche fare rotta su Manchester.

Bonucci e Conte in Nazionale a Euro 2016

Secondo il Manchester Evening News, infatti, i due club cittadini sarebbero pronti a sfidarsi per il difensore italiano. Per quanto riguarda il Manchester City, Guardiola si era sbilanciato già ai tempi del Bayern:

Bonucci è uno dei miei difensori preferiti.

Ma anche il Manchester United sembra sulle sue piste. In Inghilterra non hanno dubbi: tutto dipende da Allegri.