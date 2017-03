Il club di Della Valle è pronto ad offrire al suo gioiellino un prolungamento di 5 anni a 4 milioni lordi a stagione: nessuna clausola rescissoria legata alla cessione.

1 ore fa di Daniele Rocca

Antonioni, Baggio, Rui Costa. E poi c'è Federico Bernardeschi. Passato e presente della Fiorentina, con un elemento in comune: la maglia viola numero 10. La contrapposizione tra chi è stato una bandiera del club e chi potrebbe diventarlo a breve. Tutto dipenderà dalla risposta che il calciatore darà al presidente Della Valle. La società gigliata è pronta ad offrire un ricco rinnovo di contratto al talento di Carrara. L'obiettivo è quello di blindare il suo giocatore più rappresentativo, toglierlo definitivamente dai rumors del calciomercato e trasformandolo in un'icona del rinnovamento viola.

Un investimento importante per le casse della Fiorentina, che dovrà sborsare circa 20 milioni di euro in 5 anni. Bernardeschi diventerà così uno dei calciatori più pagati della storia del club.

Nelle 35 partite giocate in stagione Bernardeschi ha segnato gol

Bernardeschi, addio al calciomercato

Se ne sarebbe dovuto parlare a fine stagione. E invece la Fiorentina ha bruciato le tappe, anticipando il discorso rinnovo a fine marzo. Riuscire a trattenere il miglior giocatore della rosa sarebbe una prova di forza della società, soprattutto nei confronti dei tifosi, tutt'altro che soddisfatti dalla gestione Della Valle soprattutto quando si parla di calciomercato.

Per Bernardeschi la proposta è di 4 milioni lordi a stagione - circa 2 al netti - per la durata di 5 anni fino al 2022 (attualmente la scadenza è prevista per 2019 a una cifra dimezzata). A questa cifra vanno aggiunti una serie di bonus legati al rendimento e a un'eventuale qualificazione alle coppe europee.

Il futuro è la Fiorentina

Nessuna clausola rescissoria, però. La Fiorentina era intenzionata a inserirla ma, in quel caso, l'ingaggio sarebbe stato più alto. Così ognuno è libero di decidere del proprio futuro, visto che dalle parti di Firenze continuano ad arrivare proposte per il numero 10 viola.

Sia dall'Italia che dall'estero: oltre alle due milanesi, in inverno avevano sondato il terreno anche Barcellona e Tottenham, con il club inglese pronto ad offrire fino a 45 milioni di euro. Respinte le offensive delle tante pretendenti, Della Valle ha in serbo il rinnovo di contratto per Bernardeschi. Una mossa simile ai prolungamenti di Toni e Jovetic. Ora la palla passa a Federico.