Dopo il nulla di fatto della scorsa estate, il trequartista del Leicester torna tra gli obiettivi blaugrana. Nel frattempo, l'Arsenal ci prova per Arda Turan.

1 ore fa di Stefano Fiori

Riyad Mahrez punta il Barcellona o sono i blaugrana a puntare lui? Interrogativi di matrice marzulliana a parte, la novità in casa Barça riguarda proprio il trequartista del Leicester. L'algerino torna nei radar della dirigenza catalana, dopo gli abboccamenti nella sessione di calciomercato scorsa estate. Il rinnovo con le Foxes fino al 2020 frenò poi ogni discorso, ma tutto si potrebbe riaprire a un anno di distanza.

A lanciare l'indiscrezione è "Sport": secondo il quotidiano catalano, Mahrez sarebbe sul mercato e sognerebbe sopra ogni cosa di giocare al Camp Nou. Dall'altra parte, la stagione altalenante del numero 26 nordafricano ha sensibilmente abbassato il costo dell'operazione per il Barcellona.

La riscossa del Leicester in Premier League e la storica qualificazione ai quarti di Champions League hanno visto un Mahrez di nuovo protagonista a tutto tondo: due reti nelle ultime due gare di campionato, un assist nel match decisivo contro il Siviglia. Un nuovo exploit che ha permesso all'algerino di attirare di nuovo su di sé gli occhi delle big d'Europa, tra cui il Barcellona.

Il Barcellona valuta l'affare Mahrez

Un'eventuale operazione di calciomercato legata al funambolo nato in Francia, come anticipato, sarebbe ampiamente alla portata dei blaugrana. Secondo Sport, l'esborso totale si aggirerebbe attorno ai 35 milioni, massimo 40 milioni di euro. Con un sensibile "sconto" rispetto per esempio ai 50 milioni che l'Arsenal era pronto a investire nell'estate 2016, prima che Mahrez rinnovasse con il Leicester. Inoltre, ma questo appare abbastanza scontato, il diretto interessato sarebbe entusiasta di dividere campo e spogliatoio con i vari Messi, Suarez, Neymar. La sfida sarebbe ritagliarsi uno spazio importante appena alle spalle dei titolarissimi, ma il salto di livello sarebbe per lui vertiginoso.

La prima pagina di Sport.es dedicata al ritorno di fiamma tra il Barcellona e Mahrez

Per quanto riguarda il Barcellona, invece, l'idea è di offrire al tecnico che erediterà la panchina da Luis Enrique un'alternativa di assoluto valore sugli esterni d'attacco. Ogni discorso su eventuali cessioni, per il Leicester, è da rimandare direttamente a fine stagione: prima bisogna blindare la salvezza in campionato e proseguire in quel pazzo sogno chiamato Champions League. Un duplice obiettivo che richiede, mai come adesso, tutta la classe e la genialità calcistica del nazionale algerino.

Calciomercato: l'Arsenal ci prova per Arda Turan

Nel più classico degli intrecci di calciomercato, l'opzione Mahrez si lega idealmente a un'altro scenario, stavolta in chiave cessione. Il Times lancia l'indiscrezione: l'Arsenal è pronto a offrire ai catalani 25 milioni di sterline (poco meno di 30 milioni di euro) per Arda Turan. Di fronte alla possibile partenza di Özil, i Gunners starebbero infatti studiando le mosse per non farsi trovare impreparati.

Secondo la stampa inglese, Arda Turan è nel mirino dell'Arsenal

In questa stagione, il trequartista turco ha collezionato 29 presenze e siglato 13 gol: i gettoni da titolare si riducono però a 19 apparizioni. L'ex Atletico Madrid ha sempre dichiarato di considerare il Barcellona l'unico club in cui vedersi in futuro, ma un corteggiamento serrato da parte dell'Arsenal potrebbe far cambiare idea sia a lui che alla stessa dirigenza blaugrana.