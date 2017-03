Il nodo legato al contratto delle due stelle dei Gunners è ancora in alto mare: Wenger rivela che le parti non torneranno a parlarne prima dell'estate.

Un rinvio che ha il suono malcelato della rassegnazione. In casa Arsenal tiene banco la protesta dei tifosi contro Arsene Wenger, la probabile permanenza dello stesso manager francese e i primi obiettivi di calciomercato. Neanche troppo sullo sfondo, però, si staglia ancora una doppia spina intricatissima: il nodo dei rinnovi di Alexis Sanchez e Mesut Özil.

Da una parte, una proposta che porterebbe entrambi a toccare quota 10 milioni di euro a stagione. Dall'altra, assicurano i quotidiani britannici, la loro richiesta si aggirerebbe attorno ai 17 milioni. Nel frattempo, alla finestra si addensano pretendenti del calibro di Juventus, Bayern Monaco, Manchester United. Anticipazioni d'estate, quando il calciomercato entrerà nel vivo e l'Arsenal conoscerà il destino di Sanchez e Özil.

L'Arsenal rinvia ogni discorso con Sanchez e Özil all'estate

Non bisogna perciò attendersi nessuna novità prima del termine della stagione. Lo ha spiegato chiaramente Wenger, che ai microfoni di beIN Sports ha esordito prendendo le mosse dal rinnovo di Alexis Sanchez:

Al momento non abbiamo nessun accordo. Abbiamo deciso di concentrarci sul finale di stagione e tornare a parlarne durante l'estate.

Il nodo dei rinnovi di Alexis Sanchez e Mesut Özil condiziona anche il calciomercato dell'Arsenal

Il discorso non cambia per quanto riguarda l'altro pezzo da novanta:

La situazione è la medesima per Özil. Quando non hai raggiunto un accordo e gli ultimi incontri non sono andati bene, è meglio mettersi seduti a un tavolo in estate.

Un altro rinnovo in ballo: Wenger parla del suo futuro

Non c'è solo la coppia Sanchez-Özil a occupare la casella dei rinnovi da discutere. Quello più determinante per il futuro dei Gunners riguarda proprio Arsene Wenger. Le ultime indiscrezioni vogliono ormai l'Arsenal e il tecnico francese vicini al prolungamento per altre due anni, ma il diretto interessato non si sbilancia:

La notizia è che non ho notizie per voi. Non importa quanto rimarrò ancora qui, io sarò completamente concentrato su ciò che è meglio per il club a prescindere dalla durata della mia permanenza. Al momento stiamo attraversando un periodo difficile dal punto di vista dei risultati e credo che sia più importante focalizzarsi su questo[...] La nostra stagione si deciderà proprio in base a come reagiremo di fronte a questo periodo complicato.

Parlare del proprio futuro, per Wenger, è anche occasione per guardare al passato e gonfiare il petto: