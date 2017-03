Il lungo italiano, stella del Brose Bamberg, è seguito da diverse squadre americane, tra cui i New York Knicks e i San Antonio Spurs.

Che Nicolò Melli sia definitivamente diventato un grande giocatore, ormai, non è più una notizia. La sua seconda stagione in Germania, nel Brose Bamberg di Andrea Trincheri, non sta facendo altro che consacrarlo come uno dei migliori lunghi in Europa. I due MVP del mese vinti nel giro di un anno, tra novembre 2015 e dicembre 2016, oltre che essere un valido riconoscimento per il suo duro lavoro e i suoi miglioramenti hanno fatto drizzare le antenne perfino oltreoceano. Già, perché come riportato da David Pick (noto giornalista americano), il reggiano ex Olimpia Milano è seguito molto da vicino da almeno sette franchigie NBA. Intanto questa sera in Eurolega sfiderà il suo passato, giocando al Forum contro Milano in una partita inutile ai fini della classifica, ma che per lui avrà un sapore molto speciale.

Several NBA teams, I'm told, have serious interest in luring Bamberg MVP forward Nicolo Melli to the U.S. — David Pick (@IAmDPick) March 22, 2017

Melli pronto al grande salto in NBA?

Pare infatti che dagli USA siano arrivati in molti a visionare Nicolò Melli. Trattasi dei New York Knicks, degli Utah Jazz, dei Phoenix Suns, dei Brooklyn Nets, degli Houston Rockets, dei Miami Heat e dei San Antonio Spurs. Lista davvero notevole, soprattutto per l'ultima squadra citata. Ve lo immaginate il numero 4 di Bamberg inserito nel sistema perfetto e in chiaro stile europeo creato da Gregg Popovich? Non sarebbe affatto male, anche perché la presenza del ct della Nazionale Ettore Messina nello staff texano lo aiuterebbe molto nell'inserimento.

Inoltre l'allenatore italiano non ha mai nascosto di avere un debole per Nik, come dimostra il suo ottimo impiego nel pre olimpico di Torino. Chiaramente questi discorsi sono prematuri, però l'idea NBA affascina non poco. Vedremo come si evolverà la situazione, ma una cosa è certa: in estate sarà free agent e se gli capiterà un occasione del genere non se la farà sfuggire di certo.