La maglia dei Blaugrana per la prossima stagione mostra alcune importanti novità, dalle strisce verticali in diverse dimensioni al nome dello sponsor giapponese.

41 minuti fa di Alberto Casella

Il Barcellona è al momento in piena corsa per i tre principali obiettivi stagionali. Dalla Liga, dove al momento occupa la seconda posizione a due punti dal Real Madrid, alla Champions League, nella quale dopo la storica remuntada ai danni del Paris Saint-Germain si prepara ad affrontare la Juventus, fino alla Coppa del Re, per la conquista della quale sfiderà in finale l'Alaves il 27 maggio al Vicente Calderon.

È di poche ore fa un'altra anticipazione, che riguarda quella che potrebbe essere la maglia del Barcellona nella stagione 2017/18. Arriva dal sito footyheadlines, solitamente bene informato, secondo il quale la prima tenuta ufficiale dei Blaugrana, sempre disegnata dalla Nike, presenterebbe diverse novità rispetto alle maglie degli ultimi anni.

Barcellona: la maglia della stagione 2017/18

La prima novità sulla maglia del Barcellona 2017/18, molto evidente, riguarda le righe che, sempre verticali, vanno restringendosi a partire da quella centrale, fino a diventare sempre più sottili, con i colori che appaiono leggermente più scuri, sia il blu che il granata, mentre il collo mantiene un bordo fra il giallo e il dorato. L'altra novità principale, poi, è il nuovo sponsor, il colosso giapponese delle vendite online Rakuten, che ha siglato col club catalano un accordo da 60 milioni all'anno per sostituire Qatar Airways sul petto di Messi e compagni. Si attendono nei prossimi giorni novità sul kit completo.

💥 BREAKING: Exclusive: Barcelona 17-18 Home kit leaked: https://t.co/dOrFQEvawK — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 23, 2017