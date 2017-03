The Viper viene circondato nel backstage da una serie di "Erick Rowan" e Wyatt esegue su di lui un rito oscuro. Intanto il Commissioner risponde ad AJ Styles.

La settimana scorsa, l'ultima puntata di WWE SmackDown era stata caratterizzata dalla reazione spropositata di AJ Styles alla sua esclusione dal main event di Wrestlemania 33. The Phenomenal aveva atteso con impazienza l'arrivo di Shane McMahon, attaccandolo poi brutalmente nel parcheggio: il wrestler, furioso, aveva addirittura rotto un finestrino di un'auto parcheggiata con la testa del malcapitato Commissioner del roster blu del mondo del wrestling.

Anche questa nuova puntata che si svolge nel Mohegan Sun Casino di Uncasville, Connecticut - e che racconteremo come sempre in WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOX Sports - si apre con AJ Styles che si presenta dal GM del roster blu della WWE, Daniel Bryan. Questa volta, però, è molto più sereno rispetto a sette giorni fa.

Il General Manager ha lo sguardo minaccioso e gli ribadisce che se dipendesse da lui lo avrebbe già licenziato, ma Shane ha altri progetti. Così AJ Styles gli domanda dove sia il Commissioner di WWE SmackDown, ancora non presente nell'arena che ospiterà la serata di wrestling. Una condizione che gli sembra un déjà-vu della scorsa settimana, quindi perché non aspettarlo di nuovo al parcheggio?

AJ Styles' Talk

Prima di andare ad attendere di nuovo l'arrivo di Shane McMahon nel parcheggio, però, AJ Styles, vestito con la sua maglietta celebrativa di Wrestlemania 33, sale sul ring e prende il microfono. The Phenomenal dice di aver riflettuto su quanto accaduto nell'ultima puntata di WWE SmackDown e di sentirsi molto sollevato dopo aver picchiato il Commissioner, figlio del magnate del mondo del World Wrestling Entertainment Vince McMahon, e aver addirittura frantumato il finestrino di una macchina parcheggiata con la sua testa.

Per lui si tratta di una semplice vendetta dopo quello che gli aveva fatto passare nelle ultime settimane. AJ Styles continua poi la sua invettiva contro Shane, sostenendo di non aver mai avuto realmente paura di essere licenziato, semplicemente perché è intoccabile e senza di lui WWE SmackDown non avrebbe alcuna ragione di esistere.

E la testimonianza è nel fatto che non solo non è stato licenziato, ma si è guadagnato pure un posto a Wrestlemania 33. Quindi accetta senza dubbio la sfida lanciatagli al termine della scorsa puntata da Shane e nello Showcase of the Immortals ci sarà. E le condizioni già preoccupanti del Commissioner diventaranno "fenomenalmente" peggiori dopo che gli avrà messo le mani addosso.

WWE SmackDown Backstage

Si passa di nuovo nel backstage, dove il General Manager Daniel Bryan è al telefono con Shane McMahon per avvertirlo dei programmi di AJ Styles appena annunciati sul ring. Successivamente viene raggiunto da Baron Corbin, che domanda al GM dove sia finito Dean Ambrose, scomparso dopo l'infortunio che gli ha procurato lo stesso Corbin due settimane fa. Bryan dice di non saperlo e che questa situazione si è creata proprio per colpa sua.

Corbin replica che allora si prenderà una serata libera, ma viene immediatamente fermato da Daniel: altro che serata libera, stasera se la vedrà con un wrestler che non ha mai affrontato nel corso della sua carriera, un grande avversario. In questa puntata di WWE SmackDown, Baron affronterà Randy Orton!

American Alpha (C) VS The Usos

Non solo il match tra Baron Corbin e Randy Orton, il primo incontro in programma nella card della serata mette addirittura in palio i titoli di coppia detenuti dagli American Alpha, che se la dovranno vedere con The Usos. Lo SmackDown Tag Team Championship Match è letteralmente spettacolare, con le due coppie che danno vita a evoluzioni incredibili. E ad appena due settimane da Wrestlemania 33, i gemelli samoani riescono a prendersi i titoli di coppia, diventando per la terza volta campioni nella loro carriera.

Il match viene condotto quasi sempre dai detentori delle cinture, ma quando Jordan sembra essere sul punto di chiudere dopo aver eseguito la Shoulder Thrust su Jay sulle transenne, il membro dell'American Alpha viene distratto da Jimmy, permettendo a Jay di riprendersi parzialmente e colpire Jason Jordan con un Superkick che vale il conteggio di tre.

WWE SmackDown Backstage

Dopo questo avvio con il botto, torniamo nel backstage. Questa volta a parlare è Luke Harper, dicendo di conoscere molto bene di cosa sia capace Sister Abigail e che adesso, con quello che ha fatto Randy Orton, si è aperto il vaso di Pandora. In ogni caso, la settimana prossima, lui distruggerà Bray Wyatt perché lo affronterà in un match nell'ultima puntata di WWE SmackDown prima di Wrestlemania 33.

Si passa poi alle prime immagini del Total Bellas atteso per stasera. C'è però qualcosa che non torna, perché i protagonisti non sembrano proprio John Cena e le due gemelle Bella. Si tratta infatti di una parodia (molto divertente) interpretata da The Miz e Maryse.

Baron Corbin VS Randy Orton

Siamo così arrivati allo scontro tra Baron Corbin e Randy Orton. Un match molto duro, in cui Corbin non si limita al ruolo di sparring partner del prossimo maineventer di Wrestlemania 33. I due se le danno di santa ragione e The Viper stenta nel trovare il giusto spiraglio per assestare la RKO. Ci riesce solo quando risuona la voce di Dean Ambrose e Corbin si volta per guardare cosa stesse succedendo.

All'uscita dagli spogliatoi si vede la scheggia impazzita, sul carrello elevatore di un muletto (quello che Corbin aveva usato per schiacciarlo due settimane fa), che domanda a Baron se sia impegnato. Randy Orton ne approfitta per chiudere l'incontro, ringraziare Ambrose e lasciare a terra sul ring Corbin.

Baron viene raggiunto poco dopo proprio da Ambrose che con il microfono in mano risponde alla richiesta di Corbin, quella di avere un match titolato a Wrestlemania 33 tra loro due. Dean si dice d'accordo e subito dopo esegue la sua Dirty Deeds su di lui, per poi tornarsene serenamente negli spogliatoi con la sua cintura di Campione Intercontinentale sulla spalla.

Ambrose distrae Corbin ed arriva l'RKO di Randy Orton a WWE SmackDown

WWE SmackDown Backstage

Si torna nel backstage, dove viene intervistato Randy Orton riguardo quanto accaduto la settimana scorsa, quando Bray Wyatt si è dichiarato più forte di prima dopo l'incendio con il quale The Viper credeva di aver annientato Sister Abigail. Orton non sa cosa pensare e proprio mentre parla, le luci si spengono e l'intervistatrice se ne va impaurita. Quando si riaccendono, lui è completamente circondato da una serie di "Erick Rowan", cioè tanti adepti di Wyatt con la maschera da capra.

Randy prova ad attaccarli, ma in breve tempo viene subito immobilizzato. Arriva così Bray Wyatt che inizia a un inquietante rituale oscuro nei suoi confronti. Non lo aggredisce, anzi, lo ringrazia. Perché bruciando il capanno ha di fatto trasformato il suo unico difetto nella più grande forza: ora Sister Abigail è dentro di lui.

Fandango VS John Cena

Dopo queste scene raccapriccianti, ne arrivano altre anche se di ben altro tenore. Sul ring si devono sfidare John Cena (accompagnato da Nikki Bella) e Fandango, che avrà il supporto a bordo ring di un Tyler Breeze inspiegabilmente travestito da compagna di Cena. Fandango comincia a fare anche delle "multe" a John per come è vestito, perché è un "wrestler pigro" e così via. La pantomima dura però ben poco, perché John Cena lo colpisce subito con due Shoulder Block, passa poi alla Prototype Bomb, per chiudere con il 5-Knuckle Shuffle.

A quel punto tenta di intervenire Breeze, che però viene fermato subito da Nikki con una Spear. Così come accaduto la scorsa settimana con Carmella e James Ellsworth, i due fanno cedere simultaneamente i rispettivi avversari sul ring. Un altro messaggio a The Miz e Maryse è stato lanciato.

Becky Lynch VS Carmella

La card prosegue con il Women Single Match tra Becky Lynch, un incontro singolo che di singolo ha solamente il nome. Già, perché dopo alcuni scambi tra le due, condizionati dalle continue interferenze di James Ellsworth, mentre Carmella sembra sul punto di chiudere interviene Natalya, fino a quel momento rimasta a bordo ring in sede di commento, e colpisce Carmella dandole di fatto la vittoria per squalifica. Non è finita però, perché mentre Natty continua a picchiarla arriva di corsa anche Mickie James che se la prende con lei.

Non siamo ancora arrivati a conclusione, perché subito dopo fa il suo ingresso anche la detentrice del titolo femminile di WWE SmackDown Alexa Bliss. Ormai se le stanno dando tutte di santa ragione senza un filo logico. Alla fine però, l'unica che resta in piedi è proprio la campionessa.

Ecco Shane McMahon

Mentre AJ Styles è ancora nel parcheggio ad aspettare l'arrivo di Shane McMahon (provando anche un attacco quando vede arrivare una macchina, dalla quale però escono Rhyno ed Heath Slater), il Commissioner di WWE SmackDown appare a sorpresa sul ring e invita The Phenomenal a raggiungerlo per risolvere la questione. Styles sembra preoccupato, ma lentamente lo raggiunge prendendo un microfono. AJ ha un atteggiamento molto diverso rispetto a prima e chiede a Shane di calmarsi, perché ha capito l'errore ma era solo molto arrabbiato per essere fuori dal main event di Wrestlemania 33.

Adesso vuole solo salire sul ring e stringergli la mano. Non fa in tempo a provarci, però, che Shane ovviamente lo attacca non credendo a una sola parola di quanto detto finora da AJ Styles. I due continuano a darsele anche fuori dal ring, fino a quando The Phenomenal sembra pronto per eseguire una manovra sul tavolo di commento.

La decisione di AJ Styles di rivela un'arma a doppio taglio, perché il figlio di Vince riesce a ribaltare la situazione ed esegue un terrificante Leap Of Faith dalla terza corda che distrugge il tavolo. Servirà un po' di tempo per riprendersi, ma il primo a rialzarsi è proprio Shane, che abbandona l'arena indicando la scritta di Wrestlemania 33. I due si sfideranno nello Showcase of the Immortals tra due settimane a Orlando.