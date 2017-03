I commissari della FIA hanno comparato il cambio utilizzato dal francese nel rally di Guanajuato con quello di inizio stagione: nessuna anomalia sulla sua Fiesta.

1 ore fa di Daniele Rocca

Il rally del Messico è finito. Stavolta sì, per davvero. La FIA ha messo la parola fine, confermando il secondo posto di Sébastien Ogier. Al pilota quattro volte campione del mondo di WRC era stato contestato il cambio utilizzato a Guanajuato, ma l'indagine effettuata sulla trasmissione della sua Ford Fiesta non ha avuto ripercussioni sul piazzamento.

Nessuna anomalia, quindi. Nel terzo turno del mondiale, il francese mantiene il secondo posto assoluto, balzando in vetta alla classifica piloti. In questo modo Ogier non perde i 22 punti totalizzati in Messico e ricomincia a guardare tutti dall'alto verso il basso.

Il rischio era di subire una penalizzazione o, addirittura, essere escluso dalla classifica finale della gara. Il cambio è stato portato a Ginevra dove il tecnico della FIA, Jerome Toquet, ha svolto ulteriori indagini, senza riscontrare irregolarità. Dimensioni e peso della trasmissione sono risultati nella norma.

Sebastien Ogier si è piazzato al secondo posto in Messico ed è primo nella classifica piloti

WRC, Rally del Messico: il comunicato della FIA

La FIA ha esaminato e comparato il cambio usato da Ogier in Messico con uno omologato a inizio anno. Questo il comunicato pubblicato dai commissari di gara del Rally del Messico dopo le verifiche sulla Ford Fiesta Plus del team M-Sport:

Lunedì 20 marzo 2017 i commissari di gara hanno ricevuto un rapporto dai delegati tecnici della Federazione Internazionale dell'Automobile riguardo la regolarità del cambio della Ford Fiesta numero 1.

La componente in questione è stata comparata con quella omologata a inizio anno e non sono sorte differenze. Per questo motivo i commissari hanno deciso di non procedere con alcuna sanzione né con ulteriori azioni a riguardo

Classifica piloti

Nessuna penalizzazione, quindi. Ogier mantiene il suo secondo posto nel rally del Messico - alle spalle di Kris Meeke - e scavalca Latvala in testa al mondiale WRC. Il finlandese, infatti, dopo l'ottima vittoria in Svezia, non è riuscito a ripetersi sullo sterrato.

Terzo gradino del podio per il compagno di squadra di Ogier, Ott Tanak, che paga 18 lunghezze dal leader del mondiale. Più staccato il duo Hyundai formato da Daniel Sordo e Thierry Neuville.

1 - Sebastien Ogier (66 punti) - Ford Fiesta

2 - Jari-Matti Latvala (58 punti) - Toyota Yaris

3 - Ott Tanak (48 punti) - Ford Fiesta

4 - Dani Sordo (30 punti) - Hyundai i20 Coupé

5 - Thierry Neuville (28 punti) - Hyundai i20 Coupé

6 - Kris Meeke (27 punti) - Citroën C3