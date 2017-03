Chiesa è pronto al ritorno a seguito dell'infortunio che lo ha colpito a una vertebra. Maverick vuole tornare in grande stile e ha chiesto un match contro Ferguson.

Michael Chiesa è uno dei pesi leggeri più forti nel roster UFC. Il vincitore della 15esima stagione del reality The Ultimate Fighter è pronto per tornare nell'ottagono a seguito dell'infortunio che lo ha costretto ai box dallo scorso luglio. Chiesa è classificato settimo nei ranking, è a quota tre vittorie di fila e chiede una title eliminator contro l'uomo che avrebbe dovuto affrontare prima del suo infortunio: Tony Ferguson.

Il problema è che Ferguson, probabilmente il contendente più meritevole della chance titolata, non crede che Chiesa meriti la possibilità in questo momento. El Cucuy chiede infatti una ripetizione del possibile match-up contro Khabib Nurmagomedov o un match contro Nate Diaz.

Chiesa ha definito la scelta di Ferguson "ipocrita". Ecco le sue parole:

È quantomeno ipocrita, si è tirato fuori da un match prima e cos'ha fatto? È tornato e ha provato a riottenere un match contro Khabib. Non vedo perché - ha detto Chiesa durante l'edizione del lunedì di The MMA Hour - non dovrebbe essere lo stesso per me. Ho avuto un problema osseo, non sono stato malato in ospedale con le flebo, ho avuto un problema a una vertebra, c'è una sostanziale differenza. Ma sapete, se non vuole combattere, pazienza.

Chiesa non vuole mollare la presa. Non si reputa secondo a nessuno nei pesi leggeri e sta cercando di ottenere di nuovo il match che doveva disputare prima dell'infortunio. UFC non ha ancora dato risposta.

Com'è questa storia che lui è classificato più in alto di me, ma chiede match contro atleti classificati più in basso di me? Non ha senso. Capisco che Nate sarebbe un money fight, è un grosso affare per le PPV, ma Tony, tu non sei un venditore di PPV, Nate non combatterà con te, quindi perché non ci ripensi? Non sono illogico se ci pensate un attimo, tutti i match che chiedo hanno senso. Mi sono rotto una vertebra, ho fatto riabilitazione, sono tornato.

Tony Ferguson, l'uomo più vicino alla chance titolata. Ma Michael Chiesa vuole un match contro di lui.

Chiesa pronto a tornare in UFC

Con Nurmagomedov ancora in fase di ripresa, il Ramadan che inizierà a maggio, è improbabile che il combattente musulmano sarà ancora in un match titolato contro Ferguson. E Diaz, che è classificato una posizione sotto Chiesa, non combatterà per meno di 20 milioni di dollari, a suo dire. Maverick crede di essere l'unico avversario che abbia senso affrontare per Ferguson e vuole convincere UFC e il pubblico.

Per me ha senso - ha continuato Chiesa - visto che sono in una striscia positiva di tre vittorie consecutive, dovevamo già combattere, c'è una storia dietro, facciamolo. Non puoi semplicemente sederti e dire che sono scappato dal combattimento, non ti stavo evitando, fratello. Non ho potuto camminare per due settimane, non potevo allontanarmi dal divano. Tu (Ferguson, ndr) eri in ospedale con le flebo, andiamo amico, alzati e combatti. Nate non combatterà con te, chiuderà la trilogia con McGregor, se lo merita. Nate è un combattente tosto, ma non accadrà mai. È ipocrita dire questo genere di cose. Abbiamo un conto in sospeso, dovevamo combattere, essere nel main event, mettiamoci pure i 300 grammi d'oro (la cintura, ndr). Vuoi essere il campione? Forse devi battermi.

Con McGregor fuori dai giochi fra la paternità e l'organizzazione del probabile match contro Mayweather, la scena titolata nei pesi leggeri è a dir poco confusa. Chiesa poi ha ricordato che, dopo il match fra GSP e Michael Bisping, i ranking non hanno più importanza e il pubblico l'ha capito. I money fight per Maverick sono il futuro, ma non crede di dover ricominciare a combattere contro atleti al di fuori dello scenario dei ranking.

Conor McGregor, attuale campione dei pesi leggeri UFC

Un giorno sarò campione UFC, lo so per certo. Ciò che voglio è combattere i migliori ed è questo il mio sogno: essere il migliore. Anche con tutti i problemi del caso, con Conor che gira e fa i suoi comodi, arriverò lì e batterò i migliori, quelli che erano i campioni. Sto spingendo molto per il match contro Ferguson, voglio essere nel main event di una card contro di lui e voglio che sia per il titolo ad interim. Sono a quota tre vittorie di fila, facciamolo a giugno. Ci sono cose che non posso controllare, farò quello che devo, batterò i migliori, ma devo forzargli la mano per essere lì con loro. È davvero ciò che bisogna fare, arrivati a questo punto.

Le richieste di Chiesa sono legittime: i ranking UFC sono relativi. La questione sembra ormai essersi ridotta all'importanza di questi ultimi e all'utilizzo che i vertici dell'organizzazione ne stanno facendo.