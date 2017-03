Ci risiamo. Joey Barton ricasca nel vortice che tanto ama: quello delle polemiche. Con un passato come il suo, fatto di dichiarazioni roboanti, espulsioni, squalifiche e chi più ne ha più ne metta, sarebbe logico aspettarsi un comportamento più pacato col passare degli anni. Ma lui è fatto così e non cambierà mai.

La sua ultima vittima, in ordine di tempo, è N'Golo Kante, centrocampista del Chelsea e assoluto protagonista della fuga della squadra di Antonio Conte verso il titolo di Premier League. A suon di prestazioni il francese si è guadagnato l'attenzione della stampa nazionale e internazionale, oltre che l'affetto incondizionato dei tifosi. Recentemente è stato anche definito il centrocampista più forte al mondo.

Ma dicevamo di Barton, uno che ama andare controcorrente. Ecco, secondo lui Kante non sarebbe così forte come tutti dicono. Un ottimo giocatore, sicuramente, ma niente più.

Arrivato al Burnley solo nel mercato di gennaio, dopo essere stato escluso dai Rangers di Glasgow per una lite in allenamento con alcuni compagni e l'allenatore, Barton è finora riuscito a totalizzare 13 presenze, un gol e... 6 cartellini gialli.

Kante è un ottimo giocatore, ma niente di più. È fenomenale nei movimenti e negli intercetti, ma non è in grado di impostare un'azione o creare occasioni. Ma per la stampa ovviamente è il migliore. Credo sia sopravvalutato. Ci ho giocato contro 3 settimane fa e posso confermarvi quanto sto dicendo. E poi, come fai a essere il migliore senza aver mai giocato una partita in Champions League? Due anni fa nessuno lo conosceva, ora tutti a idolatrarlo. Forse sono scettico io di natura.

Così il centrocampista del Burnley su N'Golo Kante. Dichiarazioni che hanno riportato alla mente quelle di quattro anni fa , quando Barton definì anche Neymar sopravvalutato:

Neymar is the Justin Bieber of football. Brilliant on the old You Tube. Cat piss in reality...