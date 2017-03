L'ex manager del Manchester United è tornato a ricordare uno dei rimpianti della sua straordinaria carriera: "Volevo Maldini, ma col padre non ci fu nulla da fare".

di Alberto Casella

Che Paolo Maldini fosse stato uno dei pallini di sir Alex Ferguson si sapeva, l'ex manager del Manchester United lo ha persino scritto nella sua autobiografia. Ma col passare del tempo appare sempre più chiaro che non aver potuto disporre di uno dei più forti difensori di sempre costituisce per Ferguson uno smacco e probabilmente uno dei maggiori rimpianti della sua straordinaria carriera.

Il difensore italiano, classe 1968, rappresenta una delle ultime bandiere del nostro calcio, al pari di Javier Zanetti, Francesco Totti e Alessandro Del Piero. Ritiratosi nel 2009, ha giocato sempre e solo nel Milan, per ben 24 stagioni, giovanili escluse, arrivando a 647 partite in Serie A e a circa 900 match ufficiali con la maglia rossonera.

Il palmares di Paolo Maldini è un concentrato della storia del calcio, con 30 trofei in bacheca, di cui 15 di livello internazionale: 2 Coppe Campioni e 3 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Mondiali per club, oltre a 7 Supercoppa Uefa. Anni d'oro per il Milan: Paolo non aveva bisogno di andare al Manchester United per vincere.

Paolo Maldini ha vinto 15 trofei internazionali col Milan

Paolo Maldini e i rimpianti di Ferguson

Ma Ferguson è tuttora convinto che probabilmente era lo United che aveva bisogno di Paolo Maldini per vincere ancora di più:

Il Milan di allora lottava per grandi traguardi, mica poteva permettersi di tenere vecchie glorie. Se ha tenuto Maldini fino a oltre 40 anni è perché era un grande giocatore, sempre integro. Io provai a prenderlo, ne parlai con suo padre che scosse soltanto la testa e rimase in silenzio. Poi aggiunse: "Mio nonno e mio padre erano del Milan, io sono del Milan, perciò scordatelo!".

Paolo e Cesare Maldini, due generazioni di grandi giocatori del Milan

Fu scampato pericolo grazie a papà Cesare, per i tifosi rossoneri, anche se rimane la curiosità di sapere che cosa avrebbe potuto vincere Maldini coi Red Devils.