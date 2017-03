Dopo Spurs-Warriors senza stelle e Cavs-Clippers senza big three, il commissioner NBA Silver ha minacciato le franchigie per i riposi in partite su TV nazionale.

un'ora fa di Simone Mazzola

Sino a qualche tempo fa l’NBA ha avuto un calendario molto intenso, ma nessuno si era mai particolarmente preoccupato del riposo dei giocatori e dei loro viaggi. Con l’andar del tempo e i picchi di fisicità che il gioco impone, è stato necessario rendersi conto di quanto estenuante sia una stagione NBA. I giocatori, sebbene siano dei cyborg, devono per forza considerare alcuni momenti di riposo da settimane/mesi di viaggi continui ed estenuanti in giro per l’America, magari trovandosi a giocare quattro partite in cinque giorni o back to back in cui arrivano nella seconda città a notte fonda.

Adam Silver ha già lavorato in tal senso e ha cercato di concedere più riposo ai giocatori con una settimana piena di break per l’All Star Game, riducendo considerevolmente i cosiddetti four in five (ovvero quattro partite in cinque giorni), oppure i back to back. Nonostante questo, comprimere 82 partite in cinque mesi di tempo rimane un’operazione piuttosto proibitiva e da ogni angolazione si guardi il problema è di difficile soluzione. Visto che le franchigie ormai cercano di evitare situazioni tipo quella dei Cavs 2015, quando arrivarono in finale senza due stelle su tre, cercano di ritagliarsi autonomamente dei momenti in cui preservare i propri giocatori simbolo. È proprio qui che arrivano i problemi.

Negli anni passati solamente Popovich era il coach in grado di potersi permettere determinati tipi di scelte impopolari. Sono ormai famosissimi i suoi riposi a Duncan, Ginobili e Parker anche contemporaneamente e soprattutto in partite di cartello. Si è scontrato diverse volte con l’NBA per questo, ma ha sempre voluto preservare i propri veterani da infortuni indipendentemente dalle condizioni e dalle partite. Ora questo modus operandi ha letteralmente preso d’assalto la lega e più che una moda passeggera, sembra una deriva che è destinata a peggiorare in caso di mancato intervento.

Le stelle dei Cavs a riposo

Le stelle NBA riposano nei big match

Sono pagato per vincere dei titoli, non per compiacere alla lega. Non voglio crear loro problemi, ma l’unica cosa che ci interessa è vincere.

Queste le parole di Dan Gilbert dopo il match che i suoi Cavs hanno pesantemente perso in quel di Los Angeles contro i Clippers. La sconfitta è stata larga, ma è uno dei casi in cui si concede una partita in nome della salute dei propri giocatori, infatti sono stati a guardare contemporaneamente James, Irving e Love.

Formalmente solo uno era a riposo, mentre gli altri erano infortunati. Mi rendo conto di aver penalizzato i tifosi a palazzetto o quelli che hanno visto la partita da casa, ma purtroppo è un’operazione che dobbiamo fare per avere le massime possibilità di vincere il titolo.

Poco dopo la comunicazione di voler far riposare tutte le stelle, è arrivata la telefonata dall’Olympic tower piuttosto adirata sia della scelta che soprattutto del timing in cui è stata comunicata, creando un danno economico alla lega e alle televisioni.

I big three ai box

Basta alle assenze delle stelle in TV nazionale

Per placare questa deriva che aveva coinvolto qualche settimana prima anche i Warriors, Adam Silver ha mandato una missiva alla dirigenza di ogni franchigia intimando di non ripetere operazioni simili. In caso contrario si andrebbe incontro a multe molto salate. L’idea del commissioner NBA è perlomeno entrare nelle scelte di riposo delle squadre concordandolo con anticipo e risparmiando le partite in diffusione nazionale per non creare danni economici a chi paga fior di soldi per trasmettere lo spettacolo.

Ognuno si deve rendere conto che se i tifosi non vedono i propri beniamini nelle partite non seguiranno più le televisioni, che sono quelle a cui noi dobbiamo offrire un prodotto sempre qualitativo. L’anno prossimo accorceremo la preseason dando una settimana piena in più di regular season per ridurre ancor di più i back to back e i lunghi viaggi, ma dobbiamo essere consci che i riposi non possono precludere la qualità che mostriamo al pubblico. Dall’altra parte i fan dovranno capire che una sera di riposo delle stelle permette loro di non incappare in infortuni gravi e quindi essere presenti nel momento in cui la stagione si decide. Già dal prossimo sei aprile il board discuterà ogni rimedio.

Le parole di Silver sono chiare e incontrovertibili, ma dovrà anche far di tutto per evitare che una squadra tocchi otto città diverse in tredici giorni, percorra 11.000 miglia e si trovi a giocare una partita tra contender al termine di questo viaggio. Ormai il livello fisico è talmente alto che lo stress subito dai giocatori dev'essere un aspetto da salvaguardare e solo con un’attenta valutazione di ragioni e torti si arriverà ad avere uno spettacolo in campo sempre all’altezza delle aspettative. Il compito non è facile, ma Silver non ha mai avuto paura di cambiare in funzione del bene comune.