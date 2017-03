Il portoghese è sempre un passo avanti: dice addio al suo vecchio soprannome, The Special One, e se ne regala un altro per la sua nuova incarnazione allo United.

43 minuti fa di Paolo Cola

Può essere contestabile per mille motivi e da mille direzioni diverse, ma se c'è un allenatore verso il quale la categoria dei giornalisti deve solo provare riconoscenza, questo è José Mourinho. Quando lui parla, metà del lavoro è fatto: mai banale, spesso divertente e, soprattutto, formidabile generatore automatico di slogan destinati a diventare titoli a nove colonne. Con Mourinho, per i giornalisti ci sono sempre un sacco di tituli a disposizione. Mourinho è il copywriter dei tuoi sogni.

Indimenticabile la sua conferenza di presentazione al Chelsea, nel lontano luglio del 2004, quando coniò per se stesso il soprannome di The Special One, quello che lo ha accompagnato nel glorioso prosieguo della sua carriera, dall'Inter fino al Real Madrid. Chiusa l'esperienza con la Casa Blanca, triennio feroce che lasciò cicatrici visibili persino sulla sua dura pellaccia, il portoghese si ripresentò a Stamford Bridge con un appellativo nuovo di zecca: The Happy One, tanta era la gioia per essere tornato a casa, dove tutti lo amavano incondizionatamente.

Ma la felicità è transitoria e anche Mou ha dovuto fare i conti con questo aspetto dell'esistenza. E così, dopo due anni di baci e abbracci, conditi da un'altra Premier League, anche il rapporto con il Chelsea è andato irrimediabilmente deteriorandosi, fino all'esonero del dicembre 2015: un affronto, per chi si considerava (con più di una ragione) come l'artefice dell'ascesa del club londinese da una serena mediocrità fino alle vette del calcio europeo.

Mourinho diventa The Calm One

Evidentemente il brutto epilogo della relazione coi Blues ha reso José Mourinho ancora più filosofo di quanto già non fosse. Ora che la rottura col passato si è definitivamente consumata - vedi attrito coi suoi ex tifosi, che un paio di settimane fa, durante la sfida col suo Manchester United, gli hanno dedicato il coro "You are not Special anymore" -, il portoghese ha ritenuto di potersi finalmente cucire addosso un nuovo nickname. E lo ha fatto nel corso di un'intervista a France Football:

Direi che oggi sono The Calm One. Tutti aspettavano che creassi qualche problema, ma fino a questo momento l'unico problema che ho creato è stato calciare una bottiglietta d'acqua che si trovava di fronte a me. Sono stato spedito in tribuna e ho dovuto pagare una multa. Questo è il mio problema: quando sono nervoso, prendo a calci le bottiglie. Ma quello è stato il mio unico scivolone da quando sono arrivato qui, otto mesi fa. E così, posso dire di essere diventato The Calm One. Almeno, fino a quando non mi esonereranno!

Sempre impagabile, anche quando fa finta di essersi dato una calmata.