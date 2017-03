Da Lewandowski a Gotze e Hummels, fino a Ballack e Lucio: il Bayern Monaco da anni compra i migliori giocatori delle rivali. Per Mourinho così rovina la Bundesliga.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Un attacco duro. Da chi non ti aspetti. Da chi non ha nemmeno motivo di essere un nemico. José Mourinho ha lanciato frecciate contro il Bayern Monaco. Così, a sorpresa, senza neanche avere un vero motivo per farlo. E la critica è ben assestata.

Mourinho ha infatti girato il coltello nella piaga, accusando il Bayern di rovinare la Bundesliga, di ammazzare le rivali comprando loro i migliori giocatori. Polemica atavica in Germania. Non senza fondamenti. E che fra i detrattori del Bayern raccoglie sempre molti consensi.

Il paragone è facile per Mourinho: in Germania c’è una squadra, il Bayern, che domina su tutte, in Inghilterra, di anno in anno, la vincitrice cambia. E se in Premier League c’è maggiore equilibrio, non è di certo grazie al fato.

Mourinho attacca il Bayern Monaco

L’analisi di Mourinho è dura, ma anche condivisibile. Per l’allenatore portoghese la Bundesliga perde fascino a causa dell’atteggiamento del Bayern.

Sapete da quando hanno cominciato a vincere ogni anno? Da quando hanno cominciato a comprare i migliori giocatori del Dortmund. Götze, Lewandowski, Hummels…

Ed effettivamente è così. E non è neanche una nuova moda. A inizio 2000, col Bayer Leverkusen che era arrivato in finale di Champions League, sfiorando anche il titolo in Germania, il Bayern Monaco decise di rinforzarsi andando a prendere Lucio e Ballack, i due giocatori più forti della rivale più fastidiosa. E il Leverkusen l’anno dopo rischiò la retrocessione. Proprio tale filosofia danneggia la Bundesliga.

Per questo Mourinho, come raccontato a France Football, preferisce la Premier:

In Inghilterra nessuno può dominare per anni. Il potere è diviso più equamente. Che sia il Manchester United, il Liverpool o il Manchester City, nessuno può avere il predominio così a lungo.

Cosa che invece accade in Germania col Bayern Monaco, che deve incassare la critica di Mourinho. Un attacco duro. Da chi non ti aspetti. Da chi non ha nemmeno motivo di essere un nemico. Capita anche questo, quando si è potenti.