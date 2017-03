Lo spettacolo della MotoGP riprende da Losail, in Qatar, nella consueta gara in notturna. Vediamo il programma completo del weekend.

di Michele Pedrotti

Appassionati di motori, ormai ci siamo. La MotoGP è pronta ad accendere nuovamente i motori per una stagione che si preannuncia per niente scontata e, di conseguenza, combattutissima. Anche quest'anno lo farà nella splendida cornice notturna di Losail, in Qatar. Sarà la stagione delle novità, perché vedremo come Lorenzo (che nel frattempo è diventato il pilota più pagato al mondo) esordirà con la Ducati. Lo stesso discorso vale per Maverick Vinales, che sostituirà il connazionale spagnolo alla guida della Yamaha.

Molta curiosità anche per Andrea Iannone, passato dalla Ducati alla Suzuki e protagonista di una grande pre stagione con ottimi risultati conseguiti nei vari test, ma anche ovviamente per il campione del mondo in carica Marc Marquez, ancora una volta tra i favoritissimi. Lo spagnolo classe '93 alla viglia del primo appuntamento stagionale si è detto nevoso:

Il Qatar è sempre insidioso, la pista è strana e scivolosa. Noi siamo messi meglio dell'anno scorso, ma questo non significa che otterremo risultati migliori. Il podio comunque è alla portata, daremo il massimo già da giovedì

Eppure, manco a dirlo, tutti gli occhi (specialmente di noi italiani) saranno puntati su Valentino Rossi, alla ventiduesima stagione nel motomondiale. Il fenomeno di Tavullia riuscirà a vincere il tanto agognato decimo titolo mondiale della sua meravigliosa carriera? Terrà ancora il passo dei ragazzini? Staremo a vedere. Intanto ecco il programma completo del primo gran premio di MotoGp.

MotoGP Qatar: orari e programma

GIOVEDÌ 23 MARZO

ore 16.00 Moto3 - Prove libere #1

ore 16.55 Moto2 - Prove libere #1

ore 17.55 MotoGP - Prove libere #1

ore 18.55 Moto3 - Prove libere #2

ore 19.50 Moto2 - Prove libere #2

VENERDÌ 24 MARZO

ore 16.00 MotoGP - Prove libere #2

ore 17.00 Moto3 - Prove Libere #3

ore 17.55 Moto2 - Prove libere#3

ore 18.55 MotoGP - Prove Libere #3

SABATO 25 MARZO

ore 16.00 Moto3 - Qualifiche

ore 16.55 Moto2 - Qualifiche

ore 17.55 MotoGP - Prove Libere #4

ore 18.35 MotoGP - Qualifiche

DOMENICA 26 MARZO

ore 14.50 Moto3 - Warm Up

ore 15.25 Moto2 - Warm Up

ore 16.00 MotoGP - Warm Up

ore 17.00 Moto3 - Gara

ore 18.20 Moto2 - Gara

ore 20.00 MotoGp - Gara