Dal 1949 al 1998 al servizio dei Reds: scompare all'età di 83 anni uno dei personaggi più iconici della storia del club del Merseyside.

un'ora fa di Andrea Pettinello

Immaginate per un attimo di nascere nella periferia di una città famosa, tra le altre cose, per essere la culla di una delle squadre di calcio più forti e conosciute al mondo. Immaginate di crescere per le strade di quel quartiere con il sogno, un giorno, di poter diventare l'eroe dei tifosi e il protagonista della storia di quel club che tutti, uomini, donne e bambini, adorano e venerano come una di divinità.

Immaginate infine di realizzare il vostro sogno, di vestire quella maglia e non abbandonarla mai, fino alla vostra morte. È questa, a grandi linee, la storia di Ronnie Moran, ex leggenda del Liverpool, scomparso nella mattinata di oggi dopo aver combattuto contro una rara forma di demenza.

Moran e il Liverpool

Siamo Crosby, periferia nord ovest di Liverpool. È qui, tra le infinite vie fatte di case popolari in mattoncini rossi e le coste del mare irlandese, che nasce e cresce Ronnie Moran. Alla tenerissima età di 15 anni, esattamente nel 1949, si unisce alla squadra delle riserve dei Reds, iniziando un cammino che abbandonerà solamente 49 anni e mezzo dopo. Nel 1952 firma il suo primo contatto da professionista e nel novembre dello stesso anno fa il suo esordio assoluto in prima squadra, durante la sconfitta dei Reds per 3-2 sul campo del Derby County.

I trofei conquistati da Ronnie Moran nei suoi 50 anni al Liverpool Il palmares di Moran in 50 anni di Liverpool

All'inizio della stagione 1955-1956 si stabilisce nell'undici titolare, proprio nel periodo in cui il Liverpool vagava a metà classifica della seconda divisione inglese. Nel corso degli anni la squadra cresce e migliora, riuscendo a conquistare la promozione nel 1962 e vincendo addirittura il titolo appena due anni più tardi.

Moran e il Liverpool

Nel 1966, dopo aver conquistato appena un campionato e un Charity Shield, Ronnie si ritira dal calcio giocato ed entra ufficialmente a far parte dello staff del Liverpool Boot Room, la stanza adiacente allo spogliatoio del Liverpool nella quale gli allenatori e i loro collaboratori si ritiravano prima e dopo le partite per godersi una tazza di tè e discutere sui miglioramenti e le modifiche tattiche da apportare alla squadra.

Per ben 25 anni Moran lavora come collaboratore dello staff degli allenatori che si susseguono sulla panchina dei Reds. Fino a quando, nel 1991, Dalglish annuncia a sorpresa le sue dimissioni e Ronnie viene promosso come manager ad interim fino al termine della stagione. Quando l'annata successiva Graeme Souness diventa allenatore, Moran ha una seconda occasione: nel marzo del 1992, quando Souness fu costretto a operarsi al cuore, Ronnie viene nuovamente eletto come manager ad interim e in pochi mesi guida i Reds verso la finale di FA Cup, poi vinta insieme a Souness quando quest'ultimo rientra dalla convalescenza.

Dalglish e Moran festeggiano un trofeo nello spogliatoio dei Reds

Fino al 1998 Moran continua a lavorare nello staff del club, poi a 65 anni decide definitivamente di salutare il club che per quasi mezzo secolo lo aveva visto protagonista. Prima da giocatore, poi da allenatore, infine come collaboratore. Dal 1949 al 1999, ha visto vincere al suo amato Liverpool ben 44 trofei ed è diventato uno dei personaggi più amati dai tifosi e più apprezzati dalla società, anche e soprattutto per l'infinita passione e l'impegno smisurato che ha dedicato alla causa dei Reds.

Moran guida il Liverpool a Wembley nel 1992 Ronnie Moran a Wembley nel 1992

L'annuncio della sua scomparsa è stato dato su Twitter dal figlio ed è stato immediatamente ripreso anche dal Liverpool e da numerosi giocatori che nel corso degli anni hanno calcato i campi di allenamento di Melwood, da Luis Garcia a Joe Flanagan. Anche l'Everton, con un tweet sul proprio profilo ufficiale, ha voluto esprimere le condoglianze alla famiglia e a tutti i tifosi dei Reds per la perdita di un padre e di una leggenda assoluta.