Il capitano azzurro e il suo Fenerbahce cadono clamorosamente contro il Maccabi Tel Aviv. Melli e il Bamberg travolti in casa dal Baskonia privo di Bargnani.

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Alessandro Assad

Comincia male la lunga settimana dei due giocatori azzurri di Eurolega. Nel primo dei due turni settimanali in programma, entrambe i giocatori italiani rimediano infatti una sconfitta casalinga. Il Fenerbahce di Datome perde a sorpresa contro il Maccabi Tel Aviv, mentre il Bamberg di Nicolò Melli viene nettamente sconfitto dal Baskonia di Andrea Bargnani (ancora assente per problemi fisici). Ma andiamo a vedere nel dettaglio la partita dei due azzurri.

Datome perde al fotofinish

Solo 8 punti per Datome contro il Maccabi Tel Aviv

Seconda sconfitta casalinga consecutiva in Eurolega per il Fenerbahce che cede clamorosamente contro il Maccabi Tel Aviv per 81-79, con un tiro allo scadere. Dopo la buona prova contro il Bamberg di Nicolò Melli della scorsa settimana, Gigi Datome gioca una partita sottotono, dove non riesce ad incidere come spessa ha fatto. Il capitano della Nazionale azzurra segna di fatto nel solo secondo periodo, quando la sua squadra scappa fino al +12, mettendo a referto due bombe importanti. Di lì in avanti Datome esce dai radar della partita.

Gigi termina con 8 punti (1/3 da 2 e 2/2 da 3 punti), 2 rimbalzi ed un assist in 17 minuti di gioco.

VOTO: 5

Ancora una sconfitta per Melli in Eurolega

Serata complicata per Nicolò Melli che si arrende al Baskonia

Ormai certo dell'eliminazione dalla corsa ai playoff, il Bamberg scende in campo senza testa e senza grinta e viene travolto dal Baskonia già nei primi minuti del match. La squadra allenata da coach Andrea Trinchieri alla fine soccombe per 96-71 tra le mura amiche. Come il resto della squadra, anche Nicolò Melli viene travolto dal ciclone Baskonia e gioca una partita ben al di sotto degli standard che ci ha abituato a vedere in questa stagione. Come contro il Fenerbahce, il lungo di Reggio Emilia fatica a trovare il canestro, chiudendo con un 1/6 dal campo. Anche a rimbalzo è meno dominante del solito e perde la sfida con Shengelia. L'Eurolega di Melli e del Bamberg è veramente già finita.

Nicolò chiude con 4 punti (1/4 da 2 e 0/2 da 3 punti), 4 rimbalzi e 2 palle recuperate in 17 minuti.

VOTO: 5