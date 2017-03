Sono solo caramelle. Provate a dirlo al Blackpool, bersagliato con una pioggia di dolcetti durante il match contro il Newport County. È successo in Galles, match di League Two (la quarta serie inglese): dopo il gol del 3-1 arrivato nei minuti di recupero è esplosa la rabbia dei tifosi di casa, che hanno tirato di tutto sul terreno di gioco. Tra i protagonisti anche un "hooligan" di 12 anni.

Il ragazzino, sostenitore del Newport, ha colpito in volto Bowyer, tecnico del Blackpool, con delle caramelle. L'allenatore dei Tangerines si è detto sconcertato per l'episodio, anche se inizialmente ha provato a sdrammatizzare l'accaduto:

Una delle caramelle mi è finita sulle labbra, peccato non fosse il mio gusto preferito. Scherzi a parte, è stato un fatto vergognoso.

La polizia locale ha immediatamente identificato il ragazzino di 12 anni che è stato arrestato e ora è in attesa di essere giudicato dal tribunale di Newport. Rischia di diventare l'hooligan più giovane della storia del calcio, un riconoscimento del quale non c'è da andar fieri.

Blackpool's Bright Osayi-Samuel passes to himself, scores v Newport ⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/8GC1BUu0LY

Intanto anche la Football Association ha aperto un'inchiesta sull'episodio, sollecitato dal Blackpool e dal suo allenatore:

La cosa bella è che se io avessi reagito, indovinate un po'? Ora sarei nei guai. Ma se una di quelle caramelle ti colpisce negli occhi può far davvero male. Solo perché la gente paga un biglietto per guardare la partita, non vuol dire che è autorizzato a fare cose simili.