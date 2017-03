Entrambe eliminate dalla corsa-playoff, EA7 e Brose si affrontano per riscattare gli ultimi K.O. subiti: tra ex speciali, scenari futuri e dettagli fondamentali...

2 ore fa

Archiviata la preventivabile sconfitta contro il Panathinaikos, per un impegno già proibitivo dalla palla a due viste le tantissime assenze, l'Olimpia Milano di Jasmin Repesa è già pronta per affrontare, nel terzultimo impegno di questa regular season di Eurolega, la squadra più "italiana" (naturalmente, dopo l'EA7) della competizione. Accumunato a Milano dallo stesso destino di una postseason già sfumata, senza più alcuna chance di accesso ai playoff, il Brose Bamberg scenderà in campo giovedì al Forum (diretta Fox Sports ore 20.45) con la voglia di riscattare la brutta sconfitta subita contro il Baskonia, riportando sul parquet di Assago quel Nicolò Melli che in casa Olimpia, dopo cinque anni in biancorosso, ha saputo lasciare tanti, piacevoli ricordi. Andiamo a vedere dunque, rispetto alla gara d'andata giocata lo scorso ottobre, come l'EA7 ritroverà la squadra tedesca, entrando nel dettaglio degli ultimi due rispettivi K.O. subiti e del ruolino di marcia della squadra di Trinchieri in Europa fino ad oggi.

Eurolega, crollo interno e K.O. onorevole

Melli e il Bamberg in difficoltà contro il Baskonia

Tramortito già dal primo quarto di gioco da un Baskonia on fire sin dalla palla a due, grazie al grande impatto di Larkin, Budinger e Shengelia, il Bamberg è sprofondato subito a -17 al termine dei primi 10 minuti di gara, vedendo sostanzialmente le proprie chances di successo già seriamente compromesse. La super serata al tiro della squadra di Sito Alonso, capace di chiudere con 63.2% da 2 e il 44.4% da 3, ha ulteriormente complicato la vita nella ripresa alla squadra di Trinchieri, sprofondata fino al pesante -25 finale (71-96) reso solo meno amaro dai 17 di Jerel McNeal. Diversa, invece, la situazione dell'Olimpia Milano ad Oaka: con soli 8 effettivi a disposizione, escluso un Sanders presente ma tenuto a riposo per una botta al ginocchio rimediata contro Cremona, l'EA7 ha tentato di limitare i danni contro una delle squadre dal roster più profondo e talentuoso di questa Eurolega, presentatasi al completo. Partita bene (2-10), Milano ha piano piano lasciato poi campo al rientro del Pana, guidato dai canestri di Calathes, Rivers e Pappas ed esaltato da un paio di belle giocate di Mike James: il 74-61 finale di un match giocato a ritmi molto blandi non può che essere l'ovvia conseguenza di una gara impossibile da giocare ad armi pari, con una lunga serie di infortuni ancora incapace di dar pace alla squadra di Repesa. Nonostante il sorriso per il rientro (a ritmi blandi) di Kalnietis.

Il cammino del Bamberg: questione di dettagli

L'esultanza di Miller con i tifosi del Bamberg post successo sull'Olympiacos

Ripartendo dall'incredibile partita dell'andata, gettata alle ortiche dall'Olimpia Milano all'overtime (106-102 il finale) dopo aver anche ottenuto un vantaggio di 17 punti nel corso del primo tempo, il Bamberg ha accumulato ben 15 sconfitte e 7 successi (9-18 il record generale), per un ruolino che in realtà maschera l'ottimo lavoro svolto sinora da Andrea Trinchieri alla guida del club tedesco. Difficilmente, infatti, a dispetto dei risultati ottenuti, le prestazioni di Melli, Miller e compagni sono risultate deludenti o insufficienti: gli unici K.O. netti, oltre all'ultima sconfitta contro il Baskonia, sono arrivati a Kaunas (86-72), Madrid (95-72), Mosca (85-64) e Belgrado (74-60), contro avversari (Zalgiris escluso) sulla carta superiori. Incappato in due filotti di partite perse rivelatesi decisive per l'esito della qualificazione, tra 6° e 10° giornata e tra 17° e 20° gara, il Bamberg è stato comunque capace di dar più volte filo da torcere a rivali come CSKA (canestro sulla sirena di Fridzon), Real (floater a un secondo dal termine di Llull), Pana (decisivo Calathes a 3" dalla conclusione) e Fenerbahçe (67-66), scivolando su dettagli capaci di indirizzare negativamente la stagione di Eurolega di una squadra assolutamente rispettabile. Dimostrazione fornita al 100% nei netti successi contro Olympiacos (82-68, 20 Miller) ed Anadolu Efes, superato all'Abdi Ipekçi Arena (68-87, 16 Melli e Radosevic), volti ad aggiungere una spolverata di zucchero all'amarezza di aver potuto, ma non sfruttato, l'occasione di poter lottare per un posto ai playoff.

L'Olimpia Milano ritrova "Nik"

Uno scudetto vinto dopo 18 anni di lunghissima carestia di successi, tantissimi ricordi e la prima, grande esperienza ad altissimi livelli. Per Nicolò Melli la gara di giovedì al Forum non potrà mai rappresentare un match qualsiasi, ritrovando con un pizzico di emozione quella che è stata la sua casa per cinque stagioni: prevedibile il bell'abbraccio del pubblico del Forum, che avrà con ogni probabilità rimpianto la partenza dell'ala reggiana dopo un'esperienza in maglia Bamberg ad altissimi livelli. Da talento timido delle prime annate biancorosse, migliorato a rimbalzo nel corso degli anni ma mai totalmente esploso a livello realizzativo, Melli ha invece trovato nell'esperienza tedesca sotto la guida di Trinchieri il background giusto per diventare un giocatore simbolo, a 360°: 11.4 punti, 7.4 rimbalzi e 17.1 di valutazione in media, con tanto di titolo di MVP dell'Eurolega del mese di dicembre dopo due prestazioni monstre contro CSKA (26 punti, 37 di valutazione) e Maccabi (27, season high, 14 rimbalzi e 40 di valutazione). Risultato già il miglior azzurro per rendimento al preolimpico di Torino, ultimo a mollare di fronte alla delusione, Melli ha ulteriormente confermato e migliorato tutto ciò che di buono aveva già mostrato: compiendo finalmente quel tanto atteso salto di qualità, diventando uno dei migliori "4" d'Europa. E "restando sempre nei radar" di un'Olimpia che, per bocca del presidente Proli, riabbraccerebbe più che volentieri uno dei suoi vecchi pupilli.

L'unico cambiamento

Jerel McNeal, l'unico arrivo in casa Bamberg in questa stagione

La sola operazione di mercato portata a termine dal Bamberg e dal gm Daniele Baiesi nel corso di questa stagione porta il nome di Jerel McNeal, guardia statunitense classe '87 arrivata a dicembre (inizialmente con un bimestrale) per allungare le rotazioni nel reparto-piccoli. Con il successivo infortunio alla spalla di Strelnieks, rimasto out per un mese, l'esperta guardia (vista anche a Montegranaro in Italia) ha tuttavia prolungato il proprio contratto con il club tedesco sino al termine della stagione, rappresentando così un' alternativa in più nel pacchetto esterni per Trinchieri. Pronto giovedì a tornare, ancora da avversario, a Milano, in quell'Olimpia che lo ha visto nascere come allenatore nelle giovanili prima ed assistente poi. E al quale potrebbe, un domani, essere riaffidata la panchina biancorossa...