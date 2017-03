Eurolega - Il miglior quintetto del 27esimo turno

Llull (Real) e Teodosic (CSKA) in regia, Granger (Efes) e Simpson (Maccabi) a bucare le difese e Shengelia (Baskonia) a dominare in area. In panchina c'è Sfairopoulos (Oly)

3 ore fa di Alessandro Assad

Sale a sei il numero di squadre qualificate ai prossimi playoff di Eurolega. Al CSKA, al Real Madrid e all’Olympiacos si vanno ad aggiungere Baskonia e Panathinaikos, che hanno battuto rispettivamente Bamberg e Olimpia Milano. Anche il Fenerbahce ha staccato il pass per i playoff, ma la squadra turca si è dovuta sorprendentemente arrendere al Maccabi Tel Aviv di un super Simpson, grande protagonista del match. Il giocatore del Maccabi non è l’unico ad aver lasciato a bocca aperta in questo turno. Andiamo allora a scoprire da chi è composto il miglior quintetto di questa ventisettesima giornata di Eurolega. Il miglior quintetto d’Eurolega Ancora Llull protagonista contro il Barcellona Sergio Llull (Real Madrid) – Il playmaker spagnolo prende per mano il suo Real Madrid e lo guida alla vittoria nel clasico contro il Barcellona, facendo dimenticare il momento buio dell'ultimo periodo. Il campione spagnolo fin dal primo quarto è indiavolato e le sue giocate mettono subito in difficoltà la squadra catalana. Llull chiude con 21 punti e 6 assist e un 32 di valutazione finale (il migliore del turno). Milos Teodosic è tornato protagonista nella vittoria sul Darussafaka Milos Teodosic (CSKA Mosca) - Il giocatore serbo torna a deliziare il pubblico dell'Eurolega con le sue giocate sopraffine e con i suoi numeri da campione. Contro l'agguerrito Darussafaka di Wanamaker, Teodosic predica pallacanestro: 20 punti e 10 assist con un 3/3 da 2 e un 4/6 da 3 punti. Inizia la fase calda della stagione europea e i campioni iniziano a salire in cattedra. Granger ha guidato l'Efes a Kaunas Jayson Granger (Efes) – Per la seconda settimana consecutiva l’Efes deve ringraziare la sua ala per una vittoria importantissima nella volata playoff di Eurolega. L’uruguaiano si scatena nel terzo periodo, dove mette a segno 11 dei suoi 25 punti totali. Granger chiude con un 9/13 dal campo, a cui aggiunge anche 8 assist per un 30 di valutazione finale. Simpson è la sorpresa di giornata Diamon Simpson (Maccabi Tel Aviv) – Arrivato a Tel Aviv da appena due settimane, il giocatore americano si è ambientato velocemente, prendendosi subito minuti importanti e guadagnandosi la fiducia di compagni e allenatore. Alla terza partita in maglia Maccabi, Simpson mette a segno una doppia doppia da 14 punti e 16 rimbalzi, a cui aggiunge anche ben 5 palle recuperate (il migliore di giornata). Fosse arrivato prima forse le cose sarebbero andate diversamente. Prima doppia doppia stagionale per Shengelia Tornike Shengelia (Baskonia) – Prima doppia doppia stagionale per il georgiano del Baskonia che “ruba” la scena al compagno Voigtmann sotto canestro. Shengelia, infatti, cattura ben 12 rimbalzi e mette a referto 16 punti, chiudendo con un 8/12 al tiro. Le sue giocate non stanno facendo sicuramente rimpiangere l’assenza di Andrea Bargnani. Miglior sesto uomo Partita da cecchino per Diebler Jon Diebler (Galatasaray) – Partito dalla panchina, il giocatore americano è la chiave della vittoria del Galatasaray sull’Unics Kazan. Sono proprio le triple dell’ex Ohio State a scavare il solco decisivo tra le due squadre nel secondo periodo. Già alla fine del primo tempo Diebler è a quota 12 punti. Chiude con 17 punti in 26 minuti ed un ottimo 5/6 da 3. Davvero niente male. Miglior coach Vittoria all'overtime per l'Oly di Sfairopoulos Ioannis Sfairopoulos (Olympiacos) – Con un Spanoulis a mezzo servizio e senza Lojeski, il coach greco riesce a costruire la partita giusta e a fermare la Stella Rossa alla Kombank Arena di Belgrado. L’allenatore cavalca i suoi “cavalli di razza” Printezis e Papanikolaou, che lo conducono alla vittoria all’overtime. L’Olympiacos si trova al terzo posto, ad una sola vittoria dal duo CSKA-Real. E questo è anche merito della grande conoscenza tattica del suo allenatore.

