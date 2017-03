L'attaccante del Chelsea svela i motivi del mancato ritorno all'Atletico Madrid e dell'inizio complicato con il tecnico italiano. Poi non chiude le porte alla Cina.

Ce lo vedete uno esuberante come Diego Costa ciondolare a testa bassa, con la coda tra le gambe? Difficile immaginarselo, ma è andata proprio così. Quando? La scorsa estate, con l'amato Atletico Madrid che sembrava ormai a un passo dal riportarlo in Liga. La conclusione della storia la conosciamo tutti: l'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo è rimasto al Chelsea, ma la delusione ha lasciato presto spazio all'entusiasmo.

La sua permanenza allo Stamford Bridge non è passata di certo inosservata: 17 gol in campionato, locomotiva del primato solitario dei Blues in Premier League. Sono già cinque le reti segnate in più rispetto allo scorso anno, quando chiuse le sue 28 giornate con 12 centri. Per Diego Costa l'esperienza inglese poteva considerarsi conclusa, Diego Pablo Simeone era pronto a riabbracciarlo in rojiblanco.

Del resto, come dimenticare le ultime due stagioni con la maglia dell'Atleti? Rientrato dall'ennesimo prestito in giro per la Spagna, si conquista a suon di gol lo scettro dell'attacco dei Colchoneros: 56 reti tra il 2012 e il 2014. Diego Costa può finalmente arricchire la sua bacheca: una Liga vinta, i trionfi in Copa del Rey e in Supercoppa Europea, oltre a una finale di Champions League. Naturale per lui, due anni più tardi, pensare a un ritorno "a casa", dopo l'ultima deludente stagione al Chelsea.

Diego Costa "con la coda tra le gambe"

Al Vicente Calderon, però, il centravanti classe 1988 non ci ha messo più piede. L'amarezza del mancato trasferimento è stata forte, il diretto interessato non l'ha mai negato. Anzi, ospite della radio iberica Cadena Ser, l'attaccante della Nazionale roja ha rivelato i retroscena legati alla permanenza "forzata" a Londra:

Ho fatto tutto il possibile per tornare all'Atletico Madrid, ma quando serviva aspettarmi, loro non l'hanno fatto. Mancava ancora un mese al termine del mercato, ma non hanno avuto pazienza. Mi dicevano che mi volevano a tutti i costi, che ero la loro prima opzione, poi hanno cambiato idea dal giorno alla notte.

All'Atletico Madrid Diego Costa ha realizzato 64 gol in 135 partite

Per l'attaccante di origini brasiliane era quindi arrivato il momento di affrontare la questione con il nuovo manager del Chelsea, Antonio Conte:

Durante il suo primo giorno qui, gli dissi che volevo tornare all'Atletico. Lui si infuriò molto con me, quasi non rivolgeva lo sguardo. Io avrei fatto lo stesso eh, per fortuna che poi ho iniziato a segnare tanti gol. La relazione con Conte, insomma, non è iniziata benissimo. E quando l'Atletico non mi ha più aspettato, sono dovuto tornare da lui con la coda tra le gambe.

"Cina? Mai dire mai..."

Da quel momento, tra lui il tecnico italiano è nato un rapporto di amore e conflitto, come l'episodio del litigio e della mancata convocazione di Diego Costa di due mesi fa. Eravamo nel pieno della finestra invernale di mercato, le tentazioni cinesi per il numero 19 erano davvero insistenti: il Tianjin Quanjian si sarebbe addirittura presentato con un'offerta superiore ai 100 milioni di euro. Il fatto che la trattativa non si sia concretizzata, però, non vuol dire che le porte dell'Estremo Oriente si siano chiuse per sempre:

Mai dire mai. Ora sto bene al Chelsea, ma se domani arrivano i cinesi e il club mi spiega che devo andarmene, io non farei le barricate per rimanere. Ma finora non ho imparato l'inglese, figuriamoci il cinese.

Diego Costa affronterà con la Spagna gli impegni contro Israele e Francia

Più facile che ci sia il campionato cinese nel suo futuro, insomma, piuttosto che un ritorno all'Atletico. L'occasione giusta sembra ormai svanita, ma il suo affetto per i Colchoneros rimane intatto: