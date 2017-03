Il centrocampista italiano ha un contratto fino al 2021 ma, secondo l'agente, potrebbe lasciare il Psg: "Lui vuole vincere e il Psg così com’è non può vincere".

A guardare le statistiche quasi ci si sorprende: quella che si sta avviando alla conclusione è già la quinta stagione di Marco Verratti al Paris Saint-Germain. Arrivato nella sessione estiva di calciomercato del 2012 dal Pescara - che aveva appena contribuito a riportare in Serie A - Marco ha vinto tutto o quasi quello che c'era da vincere in Francia: 4 campionati - per il quinto è in piena corsa -, 4 Supercoppe, 3 Coppe di Lega e 2 Coppa di Francia. In tutto 13 trofei, che a fine stagione potrebbero anche aumentare, non sono un bottino da buttare via.

Negli anni parigini, poi, si è messo in luce come uno dei migliori centrocampisti europei, lo dicono i numeri ma anche gli addetti ai lavori. Le cifre raccontano di 127 match giocati in Ligue 1 con 4 gol segnati e 27 assist distribuiti, oltre a 36 partite complessive in Champions League nelle quali è andato a rete una volta e ha mandato in gol 4 volte un compagno.

Gli addetti ai lavori, poi, non hanno dubbi: pochi hanno il talento e i numeri di Marco Verratti, tanto che a ogni tornata di calciomercato il suo nome è immancabilmente affiancato alla big di turno, nonostante il rinnovo che nell'estate scorsa lo ha legato al Paris Saint-Germain fino al 2021. Le qualità del 24enne centrocampista italiano non sono sfuggite nemmeno ad Andrés Iniesta che ha recentemente confidato di ritenerlo il suo erede.

Verratti e Iniesta nel match del Camp Nou

"Verratti vuole vincere e al Psg non si vince"

A questo punto quello che manca a Marco Verratti è una vera e propria investitura internazionale. In Champions League il Paris Saint-Germain si è fermato per quattro volte ai quarti di finale e quest'anno addirittura agli ottavi, con la figuraccia in mondovisione contro il Barcellona, sua bestia nera. Una debacle che rischia di lasciare tracce pesanti nel futuro del club e dei suoi giocatori, come confermano le parole dell'agente di Marco, Donato Di Campli:

Verratti al Psg l'anno prossimo? La situazione è complicatissima. Lui vuole vincere e il Psg così com’è non può vincere. Lui è a Parigi da 5 anni e ora deve fare dei ragionamenti: guadagnare tanto senza vincere o guadagnare e diventare un campione?

Macigni più che parole. I soldi contano eccome, ma fino a un certo punto: qui è questione di stimoli. A Verratti, ormai, non basta più la scorpacciata di campionati francesi, lui vuole vincere qualcosa di importante, qualcosa che gli può garantire solo un vero top club europeo. Il Bayern Monaco di Ancelotti lo prenderebbe al volo e da tempo si parla di Barcellona. L'investitura di Iniesta, a proposito, conta parecchio, così come contano le parole dello stesso Verratti che non molto tempo fa aveva confessato che per lui indossare il blaugrana sarebbe stato un onore. Quello che a questo punto, dopo le parole di Di Campli, appare davvero difficile è che Verratti rimanga a Parigi: