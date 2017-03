Il giovane attaccante francese è seguito da mezza Europa, ma Florentino Perez sarebbe pronto ad affondare il colpo: servono 120 milioni per strapparlo al Monaco.

di Daniele Rocca

Benzema e Morata devono iniziare a preoccuparsi. Il Real Madrid vuole arrivare al nuovo fenomeno del calcio europeo: Kylian Mbappé. L'attaccante del Monaco, che ha da poco compiuto 18 anni, è sulla bocca di tutti. Complice anche la prestazione contro il Manchester City agli ottavi di Champions League.

Una pista di calciomercato destinata a infuocarsi. Per questo motivo, Florentino Perez è intenzionato a battere la concorrenza sul tempo, provando a sferrare un attacco decisivo già nelle prossime settimane.

Secondo quanto riferiscono fonti spagnole, il Real Madrid già conosce il valore del cartellino: è di 120 milioni di euro il prezzo fissato da Jorge Mendes per il gioiellino francese. L'agente di Cristiano Ronaldo non rappresenta direttamente Mbappé, ma fa gli interessi della società monegasca e del suo presidente: Dmitri Rybolóvlev.

In questa stagione Mbappé ha segnato 18 gol in 32 partite

Real Madrid concentrato sul calciomercato

Un'operazione che non si preannuncia affatto facile. Il Monaco farà di tutto per monetizzare il più possibile con la cessione del giocatore. E l'asta che si è scatenata intorno al suo nome non fa che aumentare il valore del suo cartellino. Ecco perché il Real Madrid vorrebbe affondare il colpo il prima possibile: i soldi non spaventano e il giocatore è già da tempo sotto la lente del club.

Mbappé rappresenta il rinforzo giusto per l'attacco del Real Madrid?





Durante la partita di ritorno tra Monaco e Manchester City, Florentino Perez si trovava nel Principato. Quando il presidente si muove in prima persona vuol dire che l'interesse è reale, concreto. Sarebbe un regalo più che gradito dal tecnico Zidane, pronto ad accogliere a braccia aperte quello che viene definito come il 'nuovo Henry'.

Le pretendenti per Mbappé

Il calciomercato però nasconde tante insidie, a cominciare dalla concorrenza. Nei giorni scorsi - sempre in Spagna - il nome di Mbappé è stato accostato ai rivali storici del Barcellona. Ma non finisce qui. Sembra che nelle ultime ore il Monaco abbia respinto un'offerta da 110 milioni di euro proveniente dall'Inghilterra.

A proposito di società inglesi. Nonostante la contestazione dei tifosi, Wenger sembra a un passo dal rinnovo con l'Arsenal. E avrebbe individuato nel diciottenne l'attaccante giusto per rinforzare il reparto offensivo, visto e considerato l'addio praticamente certo di Sanchez.