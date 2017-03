Ennesima dimostrazione d'amore di Radja che ha deciso di restare alla Roma nonostante un'ottima offerta arrivata dalla Premier: lo voleva il Chelsea di Conte.

1 ore fa

Il grande rifiuto, il grande orgoglio. Il rifiuto è quello di Radja Nainggolan, che in estate è stato contattato dal Chelsea su chiara indicazione di Antonio Conte. L’orgoglio è quello dei tifosi della Roma, perché Nainggolan non solo ha rifiutato, ma nonostante il dominio Blues in Premier League non rimpiange la scelta fatta. Quello del Chelsea sarebbe stato uno dei più grandi colpi del calciomercato della scorsa estate, lo è stato per la Roma.

Con 9 gol in campionato e 12 centri totali in stagione, Nainggolan, anche sotto porta, è diventato uno dei giocatori più importanti della Roma. Ancora in corsa in Coppa Italia e in campionato, i giallorossi cedendo Radja avrebbero perso molto. In temperamento, in qualità e in quantità. Ma, come si dice, tutte le strade portano a Roma, per Nainggolan anche quelle del calciomercato.

In un’intervista rilasciata a Sky Sport il belga ha raccontato la trattativa che in estate c’è stata fra lui, la Roma e il Chelsea, spiegando perché è contento di esser rimasto nella capitale.

Nainggolan: rifiutato il Chelsea per la Roma

Antonio Conte in pochi mesi ha ricostruito il Chelsea che, nella passata stagione, non era nemmeno riuscito a qualificarsi per le competizioni europee. Dopo un inizio difficile i Blues sono venuti fuori e stanno dominando il campionato. Questo benché in estate non sia arrivato Nainggolan, che, come lui stesso ha raccontato, era un obiettivo di calciomercato del club inglese.

Ho parlato con Conte. Il Chelsea era veramente interessato e mi voleva prendere. Non posso dire altro.

La risposta che Nainggolan ha dato ai Blues è davvero particolare, e riassume il suo livello di felicità a Roma:

Datemi il sole e verrò in Premier League. Sono felice qui. Perché dare via che a ricominciare?

Radja Nainggolan con la fascia da capitano

Eppure la Premier League lo intriga parecchio. Lì il capocannoniere è Romelu Lukaku, inoltre ci sono Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, altri suoi due compagni di nazionale che sono le stelle del campionato.

Guardo molto la Premier League. Sono diversi i miei compagni di squadra che giocano lì. È il miglior campionato del mondo.

Pur essendo soddisfatto della scelta fatta nell’ultima sessione di calciomercato estiva, Nainggolan non esclude che in futuro possa prendere una decisione diversa:

Dobbiamo fare delle scelte nella vita. Più avanti ne parleremo.

Il grande rifiuto, il grande orgoglio. Almeno per ora.