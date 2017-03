L'esterno di difesa dello Schalke ha il contratto in scadenza a fine stagione. Oltre al Milan lo vogliono anche Juventus, Manchester City, Liverpool e Roma.

20 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Soldi, fama o famiglia? La scelta a certi livelli non è facile. Specie in periodi di calciomercato. Sead Kolasinac, esterno di difesa dello Schalke 04 a lungo corteggiato dalla Juventus durante il mercato invernale, è combattuto. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del club di Gelsenkirchen, ha il contratto in scadenza a fine stagione. Può andarsene a zero. Sarebbe uno sgarbo, ma lo vogliono tanti club di profilo altissimo e per lui rinunciare è difficile: ora su di lui c’è anche il Milan.

Lo Schalke sta provando a convincere Kolasinac a rinnovare. Il club ha sempre creduto in lui, prendendolo giovanissimo e puntando su di lui anche ora che il rapporto con la società non è eccezionale. Per questo la decisione è così difficile. È grato allo Schalke, ma a 23 anni (quasi 24…) ha voglia di fare un salto di qualità. Il Milan è un'opzione.

Il dubbio di Kolasinac è legato in parte allo stipendio. Lo Schalke ha offerto 3 milioni di euro (lordi) l’anno. Non pochi, ma Sead può ambire a di più. Non solo: vorrebbe giocare con continuità in Champions League. Il problema è che lo Schalke al momento in Bundesliga non è nemmeno in zona europea. Il Milan da questo punto di vista può dare più certezza anche in ottica futura. Per questo l’addio nella prossima sessione di calciomercato è sempre più probabile.

Calciomercato, il Milan vuole Kolasinac

Sead Kolasinac in azione con la maglia della Bosnia

Kolasinac ha ammesso alla Bild di aver parlato internamente con i dirigenti dello Schalke, che ha quindi presente le intenzioni del ragazzo per la prossima finestra di calciomercato:

Ho detto alla società cosa voglio, so che il ds non mi metterà sotto pressione.

Soldi, fama o famiglia? La scelta a certi livelli non è facile.