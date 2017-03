Il club blaugrana si muove già per l'estate: per l'esterno del Milan bastano 12 milioni di euro grazie alla recompra. Occhi anche sul giocatore del Siviglia.

1 ore fa di Francesco Bizzarri

Iniziano i primi movimenti di calciomercato. Il Barcellona guarda in Italia: nel mirino Gerard Deulofeu, oggi al Milan via Everton. Lo spagnolo è tornato ad esprimersi su alti livelli dopo il passaggio in rossonero: con l’aiuto di Montella, nella sua posizione naturale di esterno, è decisivo e ha pure ritrovato la Nazionale. Tanto che i blaugrana sono pronti a esercitare il diritto di recompra: il più classico degli escamotage per riprendersi un giocatore cresciuto nella cantera.

Il Milan è preoccupato, il direttore tecnico Robert Fernandez ha parlato chiaramente a Cadena Ser:

Possiamo riprenderlo, sono davvero felice di quello che sta facendo. Era all’Everton ma non giocava, ora è tornato anche in Nazionale. Lo monitoriamo. La buona notizia per noi è la possibilità di riprenderlo per 12 milioni di euro.

Ma il Il club rossonero rimane inerme. Il 23enne catalano, dopo appena sei mesi in Italia, potrebbe già andare via.Ma il Barcellona guarda anche in casa del Siviglia: Vitolo è un altro nome che piace. C’è da trattare con gli andalusi, sempre ben contenti di sedersi a tavolino e incassare decine di milioni di euro. Gli affari Aleix Vidal, Rakitic e Denis Suárez insegnano.

La situazione che riguarda Deulofeu è chiara. Il giocatore è dell’Everton, ora è al Milan con la formula del prestito secco. Al Barcellona, forti della recompra (da esercitare entro la prossima estate), bastano 12 milioni di euro per riportarlo alla base. Solo senza recompra i rossoneri potranno trattare l’acquisto con gli inglesi. Deulofeu tornerebbe anche volentieri al Camp Nou, visto che Luis Enrique andrà via a fine stagione. Il rapporto tra i due non è mai decollato.

Ben differente la trattativa per Vitolo del Siviglia. Ecco come il calciomercato si infiamma: 40 milioni di euro la cifra che a Barcellona sono pronti a spendere per il 27enne ex Las Palmas. Piace la sua duttilità: ala destra o sinistra, all’occorrenza anche centrocampista laterale. Quest’anno 37 presenze totali, 4 gol e 7 assist.

