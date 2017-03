Da 10 anni esatti l'Allianz Arena è sempre tutta esaurita quando i bavaresi giocano in casa: per la sfida col Real Madrid richiesti oltre 200mila biglietti.

di Elmar Bergonzini

Dieci anni. E anche qualcosina in più. Il Bayern Monaco riempie l’Allianz Arena dal 30 gennaio 2007. Da quel giorno in poi c’è sempre stato il tutto esaurito. Sempre. Per ogni singola partita. E quel famoso 30 gennaio 2007 l’Allianz non era rimasto deserto, anzi. Per la partita contro il Bochum c’erano 60mila persone allo stadio. Non poche, ma per una volta l’impianto non era esaurito.

Ora i tifosi del Bayern Monaco si apprestano a riempire l’Allianz Arena anche per la partita del 12 aprile contro il Real Madrid. Quella partita può decidere la stagione. È l’andata dei quarti di finale di Champions League. Una vittoria manderebbe Ancelotti ad un passo dalla finale, una sconfitta potrebbe costare il triplete, che a Monaco tanto sognano.

Per questo a Monaco c’è molto entusiasmo. I biglietti per la sfida al Real sono stati polverizzati in pochi secondi. La società aveva perfino deciso di aprire una piattaforma su internet dove prenotare i tagliandi (non più di due a testa). In meno di un giorno sono però arrivate oltre 200mila richieste, obbligando il Bayern Monaco a sospendere il servizio. Nello stadio c’è posto ancora solo per i tifosi ospiti (secondo i giornali spagnoli saranno circa 2.800).

Oltre 200mila richieste in poche ore potrebbe sembrare un record, in realtà il Bayern Monaco è abituato anche a questo. Nel 2013, l’anno del triplete, successe la stessa cosa in occasione della semifinale contro il Barcellona. I tifosi vengono infatti spinti ad andare allo stadio non soltanto perché gli impianti sono all’avanguardia, ma anche perché il costo del biglietto è comunque basso.

Per la partita col Real Madrid i tedeschi pagheranno da un minimo di 35 a un massimo di 150 euro. A Madrid, per la gara di ritorno, il biglietto più economico costa 80 euro. E così il Bayern Monaco riempie lo stadio sempre. Da dieci anni. E anche qualcosina in più.