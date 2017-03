Nel corso di una manifestazione negli Usa, un lottatore, finito ko, si è rialzato ancora stordito e scambiando l'arbitro per l'avversario ha cercato di strangolarlo.

1 condivisione 0 stelle

34 minuti fa di Alberto Casella

Se qualcuno pensava che sui ring delle arti marziali miste si fosse visto ormai di tutto, si sbagliava. Nel corso di un evento svoltosi lo scorso fine settimana a Grand Rapids nel Michigan, il Promotions KnockOut KOP 54, è andato in scena un combattimento dagli esiti sicuramente inattesi, non tanto per la loro virulenza, ma per le conseguenze assolutamente incredibili che ha avuto.

Uno dei due fighter, tale Joseph Nehm, era stato messo ko dall'avversario dopo aver subito un'incredibile serie di colpi nel giro di pochi secondi, calci e pugni alla testa che lo avevano letteralmente stordito. Il rivale stava esultando verso il pubblico, sempre molto coinvolto negli incontri di arti marziali miste, mentre dall'altra parte del ring l'arbitro si apprestava a decretare la fine del match.

Il rivale esulta mentre Nehm, a sinistra, assale l'arbitro

Arti marziali, un nuovo capitolo: lo strangolamento dell'arbitro

Ma non era finita lì: all'improvviso l'arbitro si è sentito afferrare violentemente alle spalle e sbattere al suolo. Il povero Joseph, rialzatosi ancora confuso e stranito dal ko, lo aveva scambiato per il rivale e cercava di strangolarlo da dietro. Per fortuna, superata la sorpresa iniziale, i membri del suo team sono balzati sul ring riuscendo a evitare che il match passasse alla storia delle arti marziali miste per... strangolamento dell'arbitro.