Proprio nel giorno del suo addio alla nazionale Podolski regala la vittoria alla Germania con un gol meraviglioso. Coreografie e standig ovation dalla curva.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Nel giorno dell’addio di Lukas Podolski alla nazionale tedesca, la Germania batte l’Inghilterra per 1-0 con gol proprio di Re Poldi al 69’. Partita bruttina e giocata a ritmi bassi, ma comunque storica per come finisce. Podolski lascia infatti con 130 partite e 49 gol. Lo stadio di Dortmund, che a inizio partita gli ha tributato una coreografia mozzafiato, lo ha anche salutato con una meritata standing ovation.

La coreografia dei tedeschi in Germania-Inghilterra

Il racconto di Germania-Inghilterra

Esordio per Gareth Southgate da quando è stato confermato sulla panchina dell’Inghilterra. Il ct inglese sperimenta la difesa a 3, regalando il debutto a Keane. La Germania comincia a ritmi particolarmente bassi e l’Inghilterra prende subito il sopravvento. Al 6’ Alli serve Vardy in profondità, l’attaccante del Leicester è solo contro Ter Stegen che gli frana addosso ma l’arbitro non concede il rigore. Al 31’ Lallana approfitta di un clamoroso buco di Rudiger per involarsi in contropiede ma, entrato in area di rigore, colpisce in pieno il palo. La Germania è completamente in balia degli avversari e non riesce mai a rendersi realmente pericolosa. Al 38’ Dier calcia alto una buona punizione dal limite. Al 41’ Alli spara addosso a Ter Stegen e spreca un’ottima occasione da gol.

Lukas Podolski esulta dopo il gol

Podolski, che meraviglia

Nella ripresa la Germania alza il baricentro e sfiora il vantaggio al 52’ con un tiro da fuori di Brandt che esce di poco. Al 56’ Dier sfonda sulla destra e prova a servire Vardy sul secondo palo, ma Ter Stegen è reattivo e riesce a salvare. Al 69’ la partita si sblocca. Schürrle serve Podolski che dai 20 metri scarica un bolide in porta sul quale Hart non può intervenire. Al 73’ è Sané a sfiorare il raddoppio, ma il portiere del Torino si esalta. Manca la reazione dell'Inghilterra. Oggi le due squadre hanno deluso entrambe, ma doveva essere la gara di Podolski, e così è stato.