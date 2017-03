L'ex portiere dei Gunners si lancia in un commento drastico sul tecnico della Juventus come erede di Wenger: non sarebbe adatto, meglio continuare con Arsene.

di Stefano Fiori

Tre scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una finale di Champions League. Senza contare i successi a portata di mano in questa stagione. Un palmares del genere non basta però a Jens Lehmann per ritenere che sì, Massimiliano Allegri sarebbe l'allenatore ideale per l'Arsenal. Per l'ex portiere dei Gunners, la soluzione migliore è solamente una: continuare con Arsene Wenger.

La voce è insistente ormai da diverse settimane: l'Arsenal avrebbe individuato in Allegri l'erede del manager francese. Anzi, più di un tabloid britannico ha lanciato nei giorni scorsi l'indiscrezione secondo cui, tra l'attuale tecnico della Juventus e la dirigenza londinese, l'accordo sia già cosa fatta.

Uno scenario che però ha perso rapidamente quota: la volontà dell'Arsenal e di Wenger è di proseguire insieme per altre due stagioni. Non solo: la stessa società bianconera ha ribadito a più riprese di non pensare minimamente a un addio di Allegri. Tutto può certamente ancora cambiare, ma le possibilità di matrimonio tra il mister toscano e i Gunners sono in netto calo.

Lehmann e i dubbi su Allegri all'Arsenal

Una situazione che renderà contento Lehmann, ex numero uno della Germania ma soprattutto della squadra degli Invincibili: con lui tra i pali l'Arsenal ha vinto una FA Cup e una Community Shield, ma soprattutto il campionato vinto nel 2004, l'ultimo cioè conquistato dal club di Islington. Normale che, da un baluardo di quello storico gruppo, arrivi un endorsement spassionato nei confronti di Wenger. E una critica all'ultima, plateale protesta dei tifosi andata in scena nell'ultimo match contro il West Bromwich Albion, con tanti di aerei a trainare eloquenti striscioni:

È stato qualcosa di irrispettoso. I giocatori avrebbero dovuto cercare di colpire quell'aereo con il pallone, per difendere il proprio allenatore. Un tifoso può anche esporre uno striscione, è la sua opinione, nulla da dire. Ma addirittura affittare un aereoplano? Dai, è davvero troppo. Anche chi critica Wenger dovrebbe riconoscere che si sta andando oltre.

Il dubbio di Lehmann: "Siamo sicuri che con Allegri l'Arsenal tornerebbe a vincere?"

Anche perché, secondo Lehmann, gli attacchi al suo ex tecnico non rappresentano nulla di costruttivo. E le alternative, appunto, non lo convincono affatto:

Quei tifosi scrivono sugli striscioni "Wenger Out", ma mica dicono chi vorrebbero al suo posto per tornare a vincere. Arriva Allegri e di colpo vinciamo tutto? Con tutto il dovuto rispetto, ma chi è Allegri? Allena in Italia. Uno come lui può garantirci di vincere? Se guardiamo il suo stile di gioco, non credo sia quello più adatto all'Arsenal.

"I Gunners non sono certo un club in crisi"

Riassunto in poche parole: se dobbiamo puntare su Allegri, tanto vale continuare con chi all'Arsenal ha dedicato più di vent'anni di vita. Oltretutto, ragiona l'ex estremo difensore della Nazionale tedesca, i toni catastrofici attorno all'operato di Wenger sono del tutto esagerati:

Non stiamo certo parlando di un club in piena crisi. Questa è una società fantastica, ricchissima, anche grazie al lavoro compiuto da Arsene. Non sottovalutiamo mai la sua intelligenza. Se di colpo, nel giro di un mese, tornassimo a vincere con regolarità, nessuno esporrebbe più striscioni con scritto "Wenger Out".

Sono 200 le presenze di Jens Lehmann con l'Arsenal

Questo non significa, anche per il "wengeriano" Lehmann, che sia necessario un cambiamento nel modo di gestire la squadra:

Probabilmente ci sarebbe bisogno di qualcuno che funga da direttore sportivo, lasciando Arsene libero di concentrarsi solo sulla squadra. Lo stesso Wenger dovrebbe leggermente cambiare qualcosa. Il dubbio è quanta voglia abbia lui di cambiare.

Niente che però consigli di separarsi dallo storico manager dell'Arsenal a fine stagione. Soprattutto per un salto nel buio, che per Lehmann farebbe rima addirittura con Max Allegri.