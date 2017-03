La commissioner del roster rosso taglia il suo general manager a due settimane da Wrestlemania. E dopo lo show, Brock Lesnar mostra ancora una volta la sua forza.

22 minuti fa di Marco Ercole

Una settimana fa ci eravamo lasciati con tanti punti interrogativi ancora in sospeso per quel che riguarda WWE Raw, il roster rosso del mondo del wrestling. Su tutti la delicata situazione del General Manager Mick Foley, che dopo l’ennesima umiliazione subita dalla Commissioner Stephanie McMahon e suo marito Triple H, aveva deciso di reagire rispolverando Mr Socko e attaccando “The Game” con la Mandible Claw. Il tutto aveva poi portato all’intervento di Seth Rollins e al suo nuovo infortunio. Ma la situazione di Foley resta comunque in sospeso.

Sarà anche l’occasione per vedere di nuovo uno contro l’altro Roman Reigns e Braun Strowman, match fissato sette giorni fa. Ma questa nuova puntata dello show al Barclays Center di Brooklyn, New York, raccontata come sempre in WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOX Sports, si apre proprio con Mick Foley che sale sul ring.

Il General Manager di WWE Raw prende il microfono e si prepara per leggere qualcosa. È un messaggio di scuse per quello che è accaduto la settimana scorsa, in cui Foley è chiaramente costretto a dire di essere un uomo umiliato e di essere grato ai McMahon per avergli dato l’opportunità di lavorare nel mondo del wrestling e così via. A un certo punto, però, Mick non ne può più…

Mick Foley's Talk

Nel mezzo del suo discorso preparato a tavolino in precedenza, Mick Foley si ferma, strappa il foglio che stava leggendo e si prepara per dire ciò che pensa realmente. Non riesce però a farlo, perché il suo microfono viene silenziato e a seguire lo raggiunge sul ring Stephanie McMahon, figlia del magnate del mondo del wrestling Vince e Commissioner di WWE Raw. E dopo una breve premessa, dà il benservito al GM, licenziandolo: "You're fired!".

Un taglio che era nell'aria ormai da settimane e che Mick Foley sembrava aspettarsi. Nonostante questo, però, sul ring arriva Sami Zayn, furioso, che se la prende con Stephanie. Lei inizialmente lo ignora, lo stesso Foley consiglia al canadese di lasciar perdere. Ma Sami non ci sta, le dice che dovrebbe vergognarsi e che Mick non merita di essere trattato così.

In difesa della Commissioner, arriva puntuale uno degli scagnozzi di Triple H, Samoa Joe. La moglie del Cerebral Assassin lo rasserena spiegandogli che ha tutto sotto controllo e dal momento che WWE Raw non ha più un General Manager, stabilisce lei stessa un incontro per questa sera: Samoa Joe contro Sami Zayn. E il match inizierà subito. Neanche il tempo di dirlo, che il canadese si getta sul samoano con un Plancha!

Samoa Joe VS Sami Zayn

Si parte dunque con un classico Single Match con la rivalità tra i due ex membri del roster di NXT che va avanti ormai da settimane. Fino a questo momento ha sempre avuto la meglio Samoa Joe, ma stavolta sembra che Sami Zayn abbia tutto ciò che serve per portare dalla sua parte il match. Il canadese si esibisce in grandi evoluzioni, riesce anche ad assestare la sua spettacolare Tornado DDT.

Quando però prova a colpire l'avversario con l'Helluya Kick, la sua manovra viene evitata dal samoano che a sua volta contrattacca con la STJoe. Quel che basta per bloccare Sami nella devastante Coquina Clutch. E anche questa volta Zayn è costretto a cedere lasciando la vittoria dell'incontro alla Submission Machine.

Foley saluta il wrestling?

Ci spostiamo così nel backstage di WWE Raw, con l'appena licenziato ex General Manager Mick Foley che rincuora Sami Zayn e lo ringrazia per averlo difeso. Il canadese lo saluta, dicendogli che è stato un onore conoscere una leggenda come lui. Dopo è il turno di Cesaro e Sheamus, che proprio Foley decise di mettere in coppia. I due lo abbracciano e lui gli chiede di renderlo fiero a Wrestlemania 33. È infine il momento di Bayley, la campionessa femminile che saluta commossa l'ex GM.

L'abbraccio tra i due viene però interrotto, perché Bayley si accorge che proprio dietro Mick Foley c'è un sorridente Triple H. Il marito di Stephanie McMahon si avvicina all'Hardcore Legend e lo saluta con un diabolico ghigno: "Have a nice day". Che la Mandible Claw di una settimana fa abbia davvero messo la parola fine tra Foley e il mondo del wrestling?

Effetto del ritorno a sorpresa di Mr Socko era stato anche l'arrivo sul ring di Seth Rollins, colpito poi più volte da Triple H sulla gamba infortunata. Il suo fisioterapista dice di averlo visto determinato e che il tutore che indossava ha limitato i danni. Ma nonostante questo non potrà partecipare a Wrestlemania, a meno che non voglia trascorrere ancora molto tempo in riabilitazione per recuperare da un nuovo grave infortunio.

Charlotte Flair VS Dana Brooke

La card della serata prosegue con un Women Single Match che mette di nuovo di fronte le due ex alleate, Charlotte Flair e Dana Brooke. L'incontro stavolta si chiude con un'impressionante manifestazione di forza dell'ex campionessa femminile, che dopo un bel botta e risposta mette al tappeto l'avversaria con un calcio devastante. La figlia del Nature Boy ha rimesso le cose a posto dopo il passo falso della scorsa settimana.

WWE Raw Backstage

Si torna di nuovo nel backstage, dove viene intercettata una chiacchierata tra Stephanie McMahon e la campionessa femminile di WWE Raw, Bayley. La Commissioner vuole chiaramente andare a colpire coloro che si sono schierati dalla parte di Mick Foley e dopo aver sancito il match tra Sami Zayn e Samoa Joe, ne stabilisce un altro tra la stessa Bayley e Nia Jax. Rispetto a quello della settimana scorsa, però, questo sarà un No Disqualification Match e se Nia avrà la meglio andrà automaticamente a Wrestlemania, nel match che attualmente prevede la presenza di due sfidanti, Charlotte e Sasha Banks.

Highlight Reel

Si passa adesso all'edizione speciale dell'Highlight Reel anticipato la scorsa settimana, con Chris Jericho che come ospite della sua trasmissione avrà "il vero Kevin Owens". Y2J è acclamato dal pubblico di Brooklyn e parte subito mostrando delle immagine di KO da adolescente, con indosso la maglia di Chris Jericho, in una sua posa tipica e con una sua foto appesa dietro di lui sulla parete.

Non è finita, perché Jericho mostra anche dei messaggi ricevuti da Owens nel momento del suo ingresso in WWE nel 2014, in cui l'ex Universal Champion gli chiedeva dei consigli. A Wrestlemania 33, dunque, Kevin dovrà lottare contro colui che era il suo eroe e la conseguente sconfitta gli porterà tanto dolore in corpo.

Mentre Jericho sta per dire a tutti cosa accada quando qualcuno lo tradisce così come ha fatto Kevin Owens, ecco però che si presenta Samoa Joe. Il samoano si avvicina lentamente al ring, Chris lo fissa ma è solo una trappola! KO infatti lo attacca alle spalle e lo lascia al tappeto, per poi andarsene, non prima di prendere la "List of Jericho" e strapparla in mille pezzi. E così Kevin Owens si prende un piccolo vantaggio in vista del match per la United States Championship a WM 33.

TJ Perkins VS Brian Kendrick

Si prosegue con un Single Match tra Cruiserweight, quello tra TJ Perkins e Brian Kendrick. A vincere è quest'ultimo grazie a una Sliced Bread #2. Al termine dell'incontro, poi, non risparmia nuove provocazioni al giapponese Akira Tozawa, mostrando di avere il suo passaporto. Ecco un'altra lezione verso il wrestler nipponico: prestare attenzione a quello che si lascia in giro.

WWE Raw Backstage

Le telecamere tornano nel backstage, dove in un'intervista Roman Reigns assicura che a Wrestlemania 33 costringerà The Undertaker al ritiro. E mentre viene inquadrata Nia Jax che si avvia verso il ring, si passa poi a una nuova ripercussione messa in atto da Stephanie McMahon sui fedelissimi di Mick Foley: sono Cesaro e Sheamus, ai quali viene tolta la possibilità di lottare per il titolo a WM.

I due protestano, fanno presente alla Commissioner che quell'occasione se la sono guadagnata. Ma lei replica che l'unico modo per riprendersi quella chance sarà vincere un handicap match 4 VS 2, contro i campioni di coppia Luke Gallows e Karl Anderson e gli italo-americani Big Cass ed Enzo Amore.

Bayley VS Nia Jax

Siamo arrivati al momento del No Disqualification Match tra Bayley e Nia Jax, dove quest'ultima si gioca il possibile accesso al match titolato a Wrestlemania 33. L'incontro è molto combattuto, ma si gioca nel campo di Nia Jax e il progetto di Stephanie McMahon va a buon fine, perché la sfidante alla fine vince grazie a un Samoan Drop.

Nia Jax si guadagna così la possibilità di competere per il titolo e il Triple Treath Match inizialmente in programma a Wrestlemania 33 si trasforma in Fatal-4 Way Match. Charlotte Flair e Sasha Banks, spettatrici interessate dell'incontro, non sono certo entusiaste di quanto accaduto.

Triple H's Talk

A prendere parola sul ring questa volta è Triple H, che torna a parlare di Seth Rollins. Dopo aver ricordato i trascorsi con lui, il fatto di averlo fatto diventare una superstar prima che lui decidesse di allontanarsi, The Game sorprende tutti: così come Seth Rollins vuole affrontarlo a Wrestlemania 33, anche lui a sua volta vuole sbarazzarsi una volta per tutte della fastidiosa presenza del suo ex adepto.

Così, anche se il suo fisioterapista prima ha annunciato che nessun medico gli darà mai l'ok per partecipare a WM 33, la prossima settimana Seth Rollins sarà chiamato a firmare dei documenti che declinino ogni tipo di responsabilità da Triple H e dalla famiglia McMahon, per organizzare così un match non autorizzato in vista dello Showcase of The Immortals.

The assault on @WWERollins last week?

Sheamus & Cesaro VS Enzo Amore, Big Cass, Luke Gallows & Karl Anderson

Quello che, come da ordine della Commissioner, doveva essere un Handicap Match, si trasforma presto in un boomerang. Già, perché neanche il tempo di entrare che i campioni di coppia attaccano i loro "compagni" Enzo Amore e Big Cass, con i quali evidentemente non vogliono avere niente a che fare, per sfidare da soli Sheamus e Cesaro. La mossa però non si rivela lungimirante, perché Big Cass si riprendere, trascina fuori dal ring Gallows impedendogli di dare il cambio a Anderson. E Cesaro ne approfitta con un Brogue Kick che vale il conteggio di tre e lascia tutto invariato a WM 33: i titoli di coppia saranno in palio in un Triple Threat Tag Team Match.

Tony Nese VS Austin Aries

Penultimo match sulla card del programma è quello tra i Cruiserweght Tony Nese e Austin Aries. La vittoria è di quest'ultimo, con la combo Running Forearm-Elbow Smash. Al termine dell'incontro fa il suo ingresso il campione dei pesi leggeri Neville, ma i due sfidanti a WM 33 si punzecchiano solo a livello verbale, con entrambi ad assicurare che usciranno da Wrestlemania con la cintura.

Roman Reigns VS Braun Strowman

Siamo arrivati così al Main Event della serata, l'ennesimo atto della rivalità tra Roman Reigns e Braun Strowman, alla ricerca di una rivincita dopo Fastlane. Il match va avanti sulla scia di quelli delle settimane scorse, con i due atleti che si sfidano senza esclusione di colpi e Roman che prova a stendere il mostro che cammina tra gli uomini colpendolo a ripetizione. Riesce però solo a stordirlo e quando si sta preparando per la spear, ecco il colpo di scena. Parte un rintocco di campana, le luci si spengono. E quando si riaccendono, sul ring c'è Undertaker!!! Il Becchino è tornato e fissa in malo modo Reigns. Mentre lo fa, però, Strowman decide a sorpresa di provare ad attaccarlo, ricevendo in cambio una chokeslam.

Si tratta di una distrazione fatale per Taker, che non appena si volta (accennando qualche problemino per la mossa appena eseguito sull'ex membro della Wyatt Family) viene colpito dalla spear di The Big Dog. Reigns se ne va così da trionfatore, ma mentre sta per uscire dall'arena Undertaker si risveglia a suo modo e mima al suo prossimo rivale a Wrestlemania il classico gesto del taglio della gola.

Brock Lesnar VS Big Show

Finisce così la puntata di Raw. Almeno quella che va in onda in televisione. Esatto, nel programma per le persone presenti al Barclays Center di Brooklyn non sono ancora finite le emozioni. A telecamere spente sul ring arriva Brock Lesnar, che lancia una sfida a chiunque volesse accettarla del roster di Raw. A rispondere è Big Show, che si presenta senza paura della Bestia. Gli si mette faccia a faccia, poi lo prende per il collo nel tentativo di eseguire la chokeslam.

Brock Lesnar però dimostra di essere in forma strepitosa, riesce a eludere il tentativo del gigante e se lo carica sulle spalle eseguendo poi la F5. Dopo Goldberg due settimane fa, adesso è il turno di Big Show. The Beast è sempre più pronto per il Main Event di Wrestlemania e la prossima settimana avrà un nuovo faccia a faccia con il campione in carica, Da Man.