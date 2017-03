È finita. L’agonia, l’umiliazione, la frustrazione. Bastian Schweinsteiger lascia il Manchester United. Lo fa dopo un anno e mezzo non particolarmente positivo. Anzi. Voluto fortemente da Van Gaal, che lo aveva già allenato al Bayern Monaco, l’anno scorsi si infortunò e fu di fatto costretto a saltare mezza stagione. Con l’arrivo di José Mourinho le cose non sono però migliorate.

Dopo un Europeo discreto, Schweinsteiger è stato messo fuori rosa da Mourinho. Non poteva nemmeno allenarsi con la squadra. Lui è stato in silenzio, non se ne è mai lamentato, ha sempre dato il proprio sostegno alla squadra, mettendosi a disposizione del tecnico.

E nel 2017 Schweinsteiger un po’ di spazio lo ha trovato: 12 minuti col Reading in FA Cup, 90 (con gol e assist) contro il Wigan. Inserito a gennaio nella lista Uefa, ha anche potuto giocare contro il ST. Etienne in Europa League. Ha vinto la sua battaglia personale contro il pregiudizio di Mourinho. Ora se ne va.

Thanks to all fans, the whole staff and my teammates of @ManUtd! I will never forget my time with the club, but now it’s time for a change! pic.twitter.com/zYn2o5Cjsk