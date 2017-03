La morte della moglie, i problemi con l'alcool e l'incubo del suicidio: poi la rinascita. 'Mum and Dad' in una persona: la storia di Rio Ferdinand è da leggenda.

un'ora fa di Edoardo Colombo

Tutto in una persona. Anzi, in una leggenda. Rio Ferdinand. Un nome gigante, per il Manchester United e per il mondo del calcio in generale. E per la sua famiglia, soprattutto. Perché oggi quel colosso è il supereroe di Lorenz, Tate e Tia: i suoi bambini. Quelli che una volta erano i figli anche di Rebecca, la moglie scomparsa per colpa di una brutta malattia nel maggio del 2015. E in un battito di ciglia una vita meravigliosa si trasforma nella tragedia del quotidiano.

E il suo dramma lo racconta nel documentario "Rio Ferdinand: Being Mum And Dad", che verrà trasmesso nella versione integrale sulla BBC One martedì 28 marzo. La vita che si capovolge, all'improvviso. Impossibile reagire all'istante. Inutile la forza conquistata nel corso delle battaglie in campo. Inevitabile il sopraggiungere di una 'maledetta' crisi esistenziale.

La paura di non essere mai abbastanza come costante. Rio racconta di aver attraversato una fase davvero delicata. Pensieri e conseguenze terribili: prima l'alcool, poi il 'desiderio' del suicidio. La voglia di lasciare tutto per fuggire da una vita ormai infranta.

Rio Ferdinand, 'Mum and Dad'

Rio Ferdinand, leggenda del Manchester United

I miei bambini si chiedevano: 'Perché la mamma non c'è più'?. E io non riuscivo a rispondere, perché nemmeno io lo sapevo.

Dalla gioia al buio, un'esistenza completamente stravolta. Con una serie infinita di cambiamenti da affrontare:

Prima mi alzavo con lei dal letto, mi vestivo, facevo colazione coi bambini e li portavo a scuola. Poi me ne andavo all'allenamento, sicuro di aver dato il massimo per le persone che amavo, ma in realtà era Rebecca che riempiva tutto il tempo in cui ero assente. Ora invece l'esistenza è completamente diversa: siamo solo io e loro, mi devo occupare di tutto da solo. Dalle scarpe alle cartelle, ma qualunque cosa io faccia non mi sento abbastanza bravo.

E cadere nello sconforto, purtroppo, diventa la più logica delle conseguenze:

In una famiglia c'è un'organizzazione che gli uomini non vedono. Ma quanto te ne accorgi diventa troppo tardi. Per tre/quattro mesi mi sono rifugiato nell'alcool: sì, ho bevuto davvero tanto.

La reazione

Poi scatta qualcosa, una forza nascosta. Grazie anche alle persone che fanno da contorno: dai figli a tutti quelle figure preziose per la vita di un essere umano. E nel caso di Rio, dagli amici agli ex compagni di squadra:

Quando mi capitava di leggere storie del genere pensavo 'come si fa ad essere così egoisti da volersi suicidare ?', ma adesso empatizzo con queste persone, le comprendo: perché capisco che si possa arrivare a pensarlo, soprattutto se non hai chi ti sostiene. Io sono stato fortunato, il pensiero dei miei figli mi spingeva ad alzarmi ogni mattina e far sì che riuscissi ad andare avanti.

Altri, però, non possono contare sue queste vitali risorse. Come Rebecca, donne, mamma e moglie di un campione totale:

So che Rebecca sarebbe felice di questo documentario perché vorrebbe che la mia testimonianza fosse d'aiuto per gli altri. Lei era questo tipo di persona ed è per questo che per me riuscire a raccontare la nostra storia è stato così commovente.

Lacrime di vita, quella di Rio Ferdinand. 'Mum ad Dad', tutto in una persona. Anzi, in una leggenda.