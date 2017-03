Red Bull Qaher El T3ous è una gara unica nel suo genere. I migliori quad del mondo si affrontano tra le dune del deserto di Doha, in un'ambientazione magica.

0 condivisioni 0 stelle

7 ore fa di Angelo Cavaliere

3 marzo, ore 2 del pomeriggio.

Tra le dune del deserto di Doha, il rombo dei motori dei Quad alza i primi banchi di sabbia.

Il Red Bull Qaher El T3ous è iniziato. Per quattro ore i migliori piloti del mondo dei quadricicli fuoristrada si affrontano a suon di derapate, sorpassi al limite e salti sulle dune.

L'evento è supportato e controllato dalla Qatar Motor and Motorcycle Federation (QMMF): un'assicurazione di sicurezza, ma anche di spettacolo, soprattutto per le migliaia di fans accorsi per l'occasione.

La tensione con cui viene vissuta questa gara, anche da parte del pubblico, e l'ambientazione unica, regalano a questa sfida una connotazione magica.