Dall'esordio del 2004 al premio vinto ai Mondiali del 2006 come miglior giovane, fino allo schiaffo a Ballack: tutta la carriera in nazionale di Lukas Podolski.

Loew abbraccia Podolski in conferenza stampa

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Sarà capitano. E poi se ne andrà. Lukas Podolski è alla 130esima e ultima presenza con la maglia della Germania. Mercoledì sera giocherà in amichevole contro l’Inghilterra (diretta su FOX Sports alle 20.45). Lo farà con la fascia da capitano al braccio. Questo l’annuncio fatto da Joachim Low alla vigilia della partita, che ha sorpreso tutti, anche Podolski:

Non lo sapevo nemmeno io. Non posso chiedere di più. Posso dire solo grazie.

Quella nello stadio di Dortmund sarà la sua ultima apparizione. Per l’occasione si è scelto un avversario storico come l’Inghilterra. Perché L’addio andrà ricordato in futuro, ma anche celebrato nell’immediato. Accanto a lui agirà probabilmente Timo Werner, all’esordio. Perché ogni fine corrisponde ad un inizio.

La carriera di Podolski con la nazionale tedesca è lunga e intensa, cominciata il 6 giugno 2004 contro l’Ungheria. Lukas aveva compiuto 19 anni appena due giorni prima. Il commissario tecnico era ancora Rudi Völler, Podolski venne mandato in campo al posto di Bobic. Fu la prima di 130 presenze.

Lukas Podolski esulta dopo un gol ai mondiali 2006

Podolski, avventura nazionale

La sua prima esperienza però non è felice: agli Europei 2004 resta in panchina nelle prime due partite (contro Olanda e Lettonia) e viene mandato in campo nel finale di partita contro la Repubblica Ceca, quando la Germania, sotto 2-1, ha bisogno di una vittoria che però non arriverà. I tedeschi finirono il girone al terzo posto, vennero eliminato e Völler diede le dimissioni.

Podolski e il suo primo ct Voller

La prima gioia arriva poco prima del Natale del 2004. La Germania gioca in amichevole contro Bangkok e Lukas riesce a segnare i suoi primi due gol. È la sua ottava presenza. Lukas però si dimostra importante già nell’estate del 2005, durante la Confederations Cup in Germania. Segna 3 gol, di cui uno nella finale terzo posto contro il Messico. Alla presenza numero 17 gli riesce la sua unica tripletta: era il 7 settembre del 2005, si giocava a Brema contro il Sudafrica. Ai Mondiali del 2006 esplode definitivamente: segna due gol alla Svezia agli ottavi, e a fine torneo viene premiato come miglior giovane. Alla presenza numero 35 fa il suo personalissimo record di gol: cala il poker contro San Marino.

Clamoroso quanto successo il primo aprile del 2009: durante la partita col Galles prende a schiaffi il capitano della nazionale Michael Ballack. Per punizione dovrà pagare 5mila euro di multa. Molto più bella l’esperienza in Brasile nel 2014. Lukas diventa campione del mondo. Da lì in poi il suo apporto alla nazionale sarà solo marginale. Ma, come dimostra la scelta di salutarlo con la fascia da capitano al braccio, è da sempre considerato una delle figure più importanti all’interno dello spogliatoio.

Podolski, l’addio alla nazionale

Intervistato dalla Bild Lukas non ha voluto scegliere un momento simbolo per riassumere questi suoi 13 anni in nazionale.

Sarebbe riduttivo dire che i momenti più intensi sono stati l'esordio, la prima convocazione etc. Mi sono goduto ogni momento. Le città che ho potuto visitare, i momenti vissuti fuori dal campo con i miei compagni.

Da uomo spogliatoio però ha voluto parlare anche di Mario Gotze e Kevin Grosskreutz, due che insieme a lui sono diventati campioni del mondo in Brasile che, per motivi diversi, sono in grandi difficoltà:

Sono fermamente convinto che Mario tornerà, ma non parlerò della sua malattia, non si fa. Grosskreutz? Oggi è tutto più visibile, ma in passato chissà cosa succedeva. Lui ha chiesto scusa, il calcio dovrebbe tenergli le porte aperte.

Podolski e Gotze a Rio

Poi un consiglio ai club. Lukas, che in 13 anni di nazionale ha avuto solo Völler, Klinsmann e Low come allenatori, ha evidenziato una differenza di mentalità fra la selezione e le squadre di club:

In 130 partite con la nazionale ho avuto solo 3 allenatori. Incredibile se si pensa a quanti ne ho avuti nei club: Koller, Stevens, Rapolder, Latour, Soldo, Schäfer, Solbakken al Colonia. Magath, Heynckes, Klinsmann, Hitzfeld al Bayern, Wenger all’Arsenal e Mancini all’Inter e poi altri 6 al Galatasaray. Se si lavora in pace si possono ottenere buoni risultati...

Sarà capitano. E poi se ne andrà. Non poteva che chiudere con una frase saggia.