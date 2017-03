Ecco le prime immagini della divisa dei Galacticos per la prossima stagione: oltre al tradizionale bianco, strisce in diagonale e dettagli celesti.

Il confronto tra la maglia home e quella away

L'Adidas ha scelto colori nuovi per la prossima stagione

La prima maglia per la stagione 2017/2018

Ecco come dovrebbe essere la prima maglia

un'ora fa di Daniele Rocca

In testa alla Liga e ai quarti di finale di Champions League. La stagione del Real Madrid prosegue nel migliore dei modi, con i ragazzi di Zidane che stanno rispettando le attese: vincere il campionato spagnolo e riportare il titolo nella Capitale è l'obiettivo primario, parallelamente a quello di difendere la coppa dalle grandi orecchie conquistata lo scorso anno.

Guardando al futuro, invece, sul web iniziano a circolare le prime immagini di come potrebbe essere la maglia del Real Madrid nella prossima stagione. Non solo la divisa casalinga, ma anche le uniformi da trasferta. A pubblicarle è stato il sito specializzato todosobrecamisetas.com.

La prima - tradizionalmente bianca - avrà delle linee diagonali e i dettagli in verde acqua. Mentre la away sarà totalmente nera, con qualche componente di turchese. Scelta particolare per quanto riguarda la terza casacca del Real Madrid: analizziamole nel dettaglio.

Real Madrid, ecco la nuova maglia

La notizia arriva direttamente dalla Spagna, dall'emittente radiofonica Cope. Sul loro sito è stata pubblicata una foto di quella che dovrebbe essere la prossima maglia del Real Madrid per la stagione 2017/2018. Per realizzarla è stato utilizzato il bozzetto ufficiale dell'Adidas.

Il colore dominante - come ogni anno - è il bianco, con le tre strisce sulle spalle e le scritte degli sponsor in verde acqua. A destare qualche perplessità sono le righe diagonali, che ricordano le maglie della Germania utilizzate a Euro 2012.

La seconda e la terza

Stando alle riproduzioni che circolano sul web è possibile prevedere anche come saranno le altre due divise che utilizzerà la squadra di Zidane nella prossima stagione. Il completo da trasferta sarà total black, fatta eccezione per i dettagli di color turchese.

Per quanto riguarda la terza maglia, la scelta dell'Adidas è al quanto bizzarra: un mix tra nostalgia e innovazione, per molti un omaggio alla maglietta pixelata della stagione 1996/1997.