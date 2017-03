Da Mancini a Pioli, passando per il brutto rapporto con De Boer: "Mi ha umiliato, adesso senza di lui va meglio". Parola di Kondogbia, ora al centro dell'Inter.

un'ora fa di Edoardo Colombo

Le metamorfosi di Kondogbia. Un libro aperto, ancora da scrivere. Gli autori? Diversi, il prologo lo scrisse Roberto Mancini: la scorsa stagione. Desiderato e strappato dal Monaco del magnate Dmitry Ryboblev. Preso a 20 milioni dal Siviglia e venduto a 31 all'Inter. Questione di aspettative, ambizioni da rispettare. Il risultato, però, fu deludente: titolare sì, ma poco decisivo. Lontano dagli schemi. Poi arriva l'estate, a La Pinetina s'insedia Frank De Boer. Feeling? Neanche un po'. Con l'olandese Geoffrey tocca il punto più basso della sua carriera. Emblematica fu la sostituzione a San Siro contro il Bologna dopo soli 28 minuti di partita. Tradotto: un'umiliazione.

Ho provato umiliazione e soprattutto ciò che ha detto alla stampa dopo la partita non mi era piaciuto.

Parole dello stesso Kondogbia, rilasciate ai microfoni dell'emittente beIN Sport. Sabato, però, il francese ha completato la sua rivincita. Il suo gol contro il Torino è stato prezioso per il pareggio dell'Inter. Sì, anche lui è stato rivitalizzato da Pioli. Che lo ha trasformato in un centrocampista più battagliero e carismatico. Sbroglia situazioni delicate e lotta su ogni pallone. Ah, segna: e per la cronaca, il secondo gol della carriera di Kondogbia arriva ancora contro il Torino. Nella stessa porta, addirittura.

Qualcosa si era rotto tra noi, è stata una lezione per me e mi ha forgiato mentalmente - continua il francese sempre riferendosi a De Boer.

Kondogbia e la metamorfosi all'Inter

Al contrario, il rapporto con Stefano Pioli è molto positivo. Lavoro, intesa e qualità: quelle di Geoffrey Kondogbia.

Quando Pioli è arrivato all'Inter, ha detto che era inaccettabile che un giocatore come me potesse finire in una situazione del genere. Ha cercato di darmi fiducia e questo ha pagato, ora va molto meglio.

La rinascita di Kondogbia

Già, molto meglio. Da uomo mercato, da piazzare in giro, a motore del centrocampo dell'Inter. Un campione? No, ma le qualità ci sono. Tecniche e fisiche. La perfezione è ancora lontana, certo. Gli errori in disimpegno, anche nell'ultima trasferta a Torino, macchiano spesso le sue prestazioni. Ma i presupposti per proseguire il cammino interista ci sono eccome. Perché 'le metamorfosi di Kondogbia', ora, sono un libro tutto da scrivere.