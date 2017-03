La nazionale dei Three Lions affronterà i tedeschi in amichevole con il nuovo kit da trasferta griffato Nike: il tradizionale rosso lascia spazio al blu navy.

2 ore fa di Stefano Fiori

Il rosso si fa da parte, almeno per stavolta. Spazio al blu, come non si vedeva dal 2012. L'Inghilterra alza il sipario sulla nuova maglia away, che l'accompagnerà nella seconda parte delle qualificazioni per il Mondiale del 2018. Il debutto con l'inedita casacca da trasferta è di quelli speciali: l'amichevole in casa della Germania, nel catino del Signal Iduna Park di Dortmund. L'appuntamento da cerchiare sul calendario è per domani, mercoledì 22 marzo: calcio d'inizio fissato alle 20.45, diretta esclusiva su FOX Sports, canale 204 di Sky.

Curioso che il tradizionale colore rosso vada in vacanza proprio contro i tedeschi: contro di loro, nella contestata finale della Coppa del Mondo 1966, un'Inghilterra in red conquistò il suo unico titolo iridato. Di fronte alla formazione di Joachim Löw, i Three Lions scenderanno invece in campo con una maglia blu navy.

Test match dal fascino indiscusso, quello che attende l'Inghilterra prima nel Gruppo F di qualificazione: domenica 26 marzo, gli uomini di Gareth Southgate ospiteranno a Wembley la Lituania per la quinta giornata dei gironi eliminatori. Prima però bisogna fare bella figura in casa della Germania, dove spera di segnare il suo secondo gol in Nazionale Marcus Rashford.

Rashford testimonial della nuova maglia dell'Inghilterra

Proprio il golden boy del Manchester United ha posato come testimonial per il lancio della nuova divisa inglese. L'attaccante classe 1997 è stato immortalato con il completo griffato Nike, totalmente blu navy e con le spalle di una tonalità più scura (come previsto dall'attuale template dell'azienda americana). Si tratta di un colore legato alla tradizione britannica, associato com'è alla Marina reale.

L'ultima volta che la Nazionale inglese aveva indossato un kit simile risale ormai a cinque anni fa, quando lo sponsor tecnico era ancora l'Umbro. Una novità invece per la Nike, che aveva già deciso di utilizzare il rosso per la seconda maglia degli Stati Uniti. Per quanto riguarda lo stemma, è il celeste a dominare i Three Lions e la stella del Mondiale conquistato ormai 51 anni fa: scelta che in questo caso richiama la divisa di un'altra Coppa del Mondo, quella del 1990.

I calzoncini e i calzettoni sono invece caratterizzati da una striscia nera che li accompagna per tutta la lunghezza. La vendita del nuovo completo partirà da domani, mercoledì 22, in concomitanza proprio con l'amichevole di lusso contro la Germania.