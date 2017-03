Giovedì si inizia da Melbourne, a Woking parlano di accordo totale con i giapponesi. E Fernando si prepara al debutto stagionale: "Sono carico, ma è dura".

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Sarà una settimana di passione e sofferenza per la McLaren. La Formula 1 inizia giovedì: a Melbourne è tutto pronto per il primo Gran Premio della stagione. Il team inglese è nettamente in ritardo rispetto agli altri big del Circus. Preoccupazione, tanta, voci antipatiche contro la Honda (fornitrice dei motori), smentite, presunti accordi con la Mercedes. E i test invernali di Barcellona sono andati malissimo: l’insofferenza di Fernando Alonso è ai massimi storici.

Si studiano alternative, anche se ormai, al ridosso del semaforo verde, sembra tardi. Gambe in macchina e correre. Togliendosi dalla mente anche quell’ipotetico accordo con la Mercedes per i propulsori nel 2018. La MCL32 è questa, di certo può solo migliorare. Va capito, però, fin dove questa nuova macchina può spingersi per arrivare al ridosso delle monoposto più veloci. L’annata scorsa è stata disastrosa, già da ora si vuole evitare di ripetere certi errori.

Formula 1, Alonso con la McLaren Honda a Montmelò

Formula 1, McLaren in difficoltà

A Woking cercano di rilanciare. Eric Boullier, il Racing Director della scuderia, allontana fin che può lo scetticismo:

Abbiamo avuto due settimane più complicate del previsto. Non sappiamo ora il nostro livello e non facciamo previsioni. Ma posso confermare che McLaren e Honda andranno avanti insieme ottimizzando al meglio il lavoro fatto. In Australia capiremo già molte cose.

The team are on their way, T-7 days until race day. #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/GBSL7J9NP0 — McLaren (@McLarenF1) March 19, 2017

Alonso in trincea

Soffre lo spagnolo. Lui, che è tra i più esperti piloti della Formula 1 di oggi, si prepara ad un’altra annata difficile:

Sono motivato per il 2017 e non vedo l’ora di cominciare. A Montmelò è stata dura: sicuramente sarà un fine settimana difficile per noi. Cercheremo di lavorare prima di tutto sull’affidabilità per provare almeno a divertirci.