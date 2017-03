Oggi il pilota brasiliano avrebbe festeggiato. Tante le emozioni prima della sua morte, accaduta nel 1994, con il rivale di sempre. Sorpassi, incidenti, poi la pace.

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Il suo nome era Ayrton e faceva il pilota. Così Lucio Dalla cantava Senna. 57 anni fa, a San Paolo, nasceva il più forte di tutti i tempi. Un mago del volante, con la velocità nel sangue. Attenzione, non il più grande, ma il più forte per classe innata. Ribelle, fin da bambino, quando nella Jaguar di suo padre cambiava le marce senza arrivare alla frizione. Sentiva il perfetto equilibrio del motore, forzava leggermente la leva e faceva su e giù per la via di casa.

Diventa pilota, fino al 1 maggio del 1994, quando la Formula 1 diventa un girone dell’inferno: Barrichello rischia la vita, muore l’austriaco Ratzenberg, poi l’incidente al via tra Lehto e Lamy - con i rottami che colpiscono anche gli spettatori - e la gomma impazzita della Minardi di Alboreto addosso ai meccanici. L’orologio si ferma al settimo giro del Gran Premio di San Marino.

Senna perde il controllo della sua Williams alle 14:17 di quella terribile domenica. Lo schianto addosso alle barriere alla curva del Tamburello è fatale. Muore alle 18:40 in ospedale senza mai riprendere coscienza. A 34 anni. Oggi la Formula 1 è diversa: per le monoposto, i circuiti, i regolamenti e per i piloti. Non esistono altri come Senna: inimitabili personaggi che davano vita al vero spettacolo sulle piste del mondo.

Formula 1, immagine di Senna con la tuta McLaren

Formula 1, Senna v Prost: battaglia infinita

Tra il pilota brasiliano e il pilota francese non è un semplice duello sportivo. Si sfidano anche due personalità. Il primo è tutto istinto, incurante del pericolo. Il secondo un calcolatore, con tanta classe e tanta testa. Non a caso viene chiamato Alain il ‘Professore’. Sono i due più grandi piloti tra gli anni ’80 e '90, a loro il compito di infiammare le corse. L’ingrediente in più? Almeno all’inizio, guidano la stessa monoposto, la McLaren.

La battaglia gomma a gomma inizia nel GP di Portogallo del 1988: Senna ‘stringe’ Prost verso il muretto nel rettilineo, a più di 320 chilometri all’ora, per cercare un sorpasso. Alain non molla, ma a fine gara se ne dicono quattro. L’anno dopo, a San Marino, la rottura totale. C’è un accordo tra i due prima del semaforo verde: nessun sorpasso al primo giro.

Patto violato da Ayrton, Alain diventa una furia. A Suzuka, invece, il primo brutto epilogo: scontro all’ultima chicane, Prost fuori, Senna riesce a ripartire. Ma viene squalificato a fine gara. Il titolo va al francese che conquista così il terzo Mondiale dopo quello del 1985 e del 1986.

Formula 1, Senna si scontra con Prost in Giappone

Scontri diretti

Prost passa alla Ferrari, il duello rimane comunque acceso. Ancora Suzuka il teatro del duello. È il 1990: il brasiliano ha 9 punti sul francese ma viene sorpassato in partenza. Così, lungo alla prima tornata, Senna prende la Rossa dell’ex compagno di squadra: gara finita per entrambi. I giudici non si intromettono, tutto regolare. Il pilota McLaren può così vincere il secondo titolo Mondiale.

Alain riparte nel 1993 su una grande Williams che va troppo forte anche per Senna, escluso dalla lotta al titolo. In Australia, il tre volte iridato festeggia il quarto Mondiale: sul podio c’è anche Ayrton, che gli tende la mano: pace fatta.

Senna, nel 1994, è orfano del suo nemico diventato amico, ritiratosi dalle corse. E guarda il destino: durante il warm up del GP di San Marino, il brasiliano via radio manda un messaggio a Prost, impegnato nel commento televisivo per l’emittente francese TF1:

I miss you.