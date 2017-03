Costretta ad affrontare l'ennesimo infortunio (Cerella), un'EA7 già eliminata sfida i greci in corsa per i playoff. Senza il tanto atteso incontro con Gentile...

un'ora fa di Simone Nobilini

Rotazione ridotta all'osso, chance-playoff ormai sfumata e tappa ad Atene per provare, nei limiti del possibile, a mettere un pizzico in difficoltà il Panathinaikos di Xavi Pascual, in una gara dal valore decisamente più elevato per i greens. Reduce dalla diciannovesima sconfitta stagionale in Eurolega, subìta la settimana scorsa al Forum contro la Stella Rossa, l'Olimpia Milano di Jasmin Repesa vola ad Oaka per il quartultimo impegno di una stagione europea decisamente deludente, contro un Pana alla ricerca del successo per avvicinarsi sempre più all'aritmetico ingresso tra le prime 8 squadre coinvolte nella fase playoff: rispetto alla gara d'andata, vinta agevolmente dai greci 72-86 ad Assago, qualcosa è decisamente cambiato per gli uomini di Pascual, tra rinforzi venuti meno in un lungo e profondo roster e un rendimento ondivago. Andiamo dunque a vedere che Panathinaikos ritroverà stasera Milano (diretta Fox Sports ore 20.15), tra ruolino di marcia greco e, soprattutto, inattesi scenari.

Eurolega, l'illusione e il crollo dell'Olimpia Milano

Mike James, protagonista della gara d'andata al Forum

Un buon, illusorio primo quarto per inaugurare il match: poi, il pazzesco parziale di 8-24 capace di spaccare in due la partita e spazzare via ogni possibile chance di rimonta. Anche nella gara d'andata al Forum, giocata il 21 dicembre scorso, l'Olimpia Milano ha dato la solita, continua impressione di non riuscire a restare mentalmente in gara per tutti e 40 i minuti di gioco, per una defezione sottolineata in particolar modo in un mese a dir poco disastroso, coinciso anche con i primi K.O. in campionato (tra Venezia e Reggio Emilia). Alcune, chiare istantanee, come il canestro in coast to coast concesso a James a fine primo tempo, si sono rivelate specchio del periodo stagionale più complicato vissuto dalla squadra di Repesa, capace di dare buoni segnali di vita prettamente dopo i successi contro Galatasaray, Olympiacos e Darussafaka e gettando, quantomeno, il cuore oltre l'ostacolo. Ciò che anche stasera, indipendentemente dal risultato e focalizzandosi sull'atteggiamento, Repesa vorrà dai suoi, pronti a breve a dedicare ogni energia solo ed esclusivamente al campionato.

Il ruolino di marcia del Pana

James Gist, al rientro nell'ultima gara e già decisivo contro il Real

Vittorie scintillanti da un lato, utili ad avvicinare l'obiettivo postseason, sconfitte più che evitabili dall'altra. Dalla vittoria al Forum del dicembre scorso, il Panathinaikos ha collezionato 7 vittorie e 6 sconfitte, alternando successi importanti (contro Baskonia, Anadolu Efes e Bamberg) a K.O. decisamente inattesi, maturati a Kazan (83-81) e Kaunas (64-58 Zalgiris). Alla grande fatica mostrata anche contro avversari più modesti, come lo stesso Unics (battuto al ritorno da una tripla di James allo scadere) o contro un Barcellona mai troppo competitivo in questa edizione di Eurolega (71-65, 14 Bourousis), il Pana ha saputo tuttavia rispondere con una vittoria di grande prestigio nell'ultima gara giocata: ad Oaka, a cadere è stato il Real Madrid capolista (88-82), sotto i colpi di uno scatenato Chris Singleton (21 punti e 23 di valutazione) e di una squadra capace di portare ben 5 uomini in doppia cifra, intepretando nel miglior modo il match ed ottenendo il successo grazie ad un quarto finale da 30 punti segnati.

Scenari inattesi

Dopo l'addio all'Olimpia, anche quello al Pana per Gentile

La gara di stasera ad Oaka avrebbe dovuto rimettere Alessandro Gentile, tra la grande attesa e curiosità dei più, di fronte al suo recentissimo passato (al pari di Raduljica, pronto a ricalcare il parquet ateniese, Fotsis e Bourousis): sbarcato in Grecia a fine dicembre, dopo l'addio all'Olimpia maturato nei primi giorni dello stesso mese, l'ex capitano biancorosso ha invece lasciato a sorpresa il Pana, dopo aver collezionato 9 apparizioni in Eurolega, due doppie cifre (contro Anadolu Efes ed Unics Kazan) e 13 minuti di media con la maglia dei greens. Alla base della rottura con il club greco il rapporto non idilliaco con coach Pascual, con lo scarso spazio concesso al talento di Maddaloni decisivo per provocarne il ritorno in Italia verso un lungo periodo di allenamenti in solitaria: per una stagione già anticipatamente conclusa senza ritrovare l'EA7 da avversaria ed un futuro che, al momento, resta l'ultimo pensiero di un giocatore ora prettamente alla ricerca di se stesso.

Rientri vs Lazzaretto infinito

Rientro eccellente da una parte, Lazzaretto infinito dall'altra: anche dal punto di vista dell'infermeria, Panathinaikos e Olimpia Milano stanno vivendo momenti decisamente opposti, con i casi di James Gist e Bruno Cerella come chiarissimi emblemi utili a descrivere due mondi agli antipodi. L'ala americana ex Biella, dopo il brutto infortunio all'adduttore subìto a novembre contro il Real Madrid, è tornato sul parquet proprio in occasione dell'ultima gara vinta dal Pana contro le merengues, partendo in quintetto e risultando decisivo (11 punti e 14 di valutazione). L'EA7, invece, è stata costretta a fare i conti per l'ennesima volta con la sfortuna: dopo i problemi alla schiena per Sanders (risolti a inizio febbraio) e Simon (in lenta fase di recupero post problemi alla schiena), la rottura del crociato di Dragic, la lesione all'adduttore di Kalnietis e l'infortunio alla mano di Fontecchio, anche Cerella è stato costretto allo stop a causa di uno stiramento al bicipite femorale. Nuovo guaio che finirà inevitabilmente per ridurre sempre più all'osso la rotazione biancorossa, di fronte alle ultime gare di un'Eurolega che, all'Olimpia, può regalare solo la magra consolazione di non concludere la regular season in ultima posizione.